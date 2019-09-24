Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни о временной блокировке выделения военной помощи Украине из-за высокого уровня коррупции в стране, сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации.

По данным источников, Трамп распорядился временно блокировать выделение около 400 миллионов долларов на военную помощь Украине.

Соответствующее распоряжение американского лидера, по словам чиновников, было передано госдепартаменту и Пентагону в середине июля, приблизительно за неделю до телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источники сообщают, что причиной этого решения стали "опасения" Трампа по поводу необходимости выделения средств, и он хотел изучить вопрос о том, следует ли тратить эти деньги. Кроме того, по словам одного из источников, на решение лидера США повлияли опасения по поводу "большого количества коррупции на Украине".

Сообщается, что средства были разморожены из-за приближения окончания финансового года 30 сентября. Американская власть опасалась, что если деньги не будут израсходованы, это может быть воспринято как нарушение закона, в связи с чем Трамп дал согласие на разблокировку средств.

Другой чиновник из администрации США категорически отверг, что через блокировки денег Трамп намеревался оказать давление на Зеленского, заявив, что "это не имеет ничего общего с принципом услуга за услугу".

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