Главный военный прокурор Виктор Чумак заверил, что в связи с реформированием Генеральной прокуратуры, не будет возникать препятствий при расследовании дел о расстрелах на Майдане в 2014 году. Об этом он заявил в эфире " UA: Украинское радио ".

"Никаких блоков не существует. Все необходимые документы для продолжения расследования на сегодняшний день восстановлены", - подчеркнул Чумак.

При этом он отметил, что постоянно общается с начальником управления специальных расследований ГПУ Сергеем Горбатюком, который занимается "делами Майдана".

Чумак выразил надежду, что Горбатюк получит все возможности продолжать эти дела и в новой прокуратуре.

"Мы обсудили и способ, и форму, как это делать. Я думаю, что больше такого не будет - никакого блокирования этих дел не будет", - сказал главный военный прокурор.

Напомним, до смены руководства ГПУ, когда генеральным прокурором был Юрий Луценко, начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк обвинил руководство ведомства в разрушении механизма расследования дела о расстрелах на Майдане Независимости в 2014 году.

23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект авторства президента №1032 по реформированию Генеральной прокуратуры Украины.

Генпрокурор Руслан Рябошапка планирует до конца 2019 года реорганизовать свое ведомство в Офис генпрокурора.

По мнению Чумака, трех месяцев будет довольно для реорганизации военной прокуратуры в специализированную прокуратуру противодействия преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны.

"Сергей Горбатюк. Именно его присутствие в Генеральной прокуратуре будет маркером того, чего реально хочет новый Генпрокурор. Если расследовать резонансные дела и наконец-то сказать правду – уволит его к чертям собачьим. Более того, проведя анализ его «работы» сделает все, чтобы присел Горбатюк на ту скамейку, которую реально заслужил. Если же правда новому Генеральному прокурору страшна и не нужна – Горбатюка даже повысят и укрепят. И он еще лет пять сможет рассказывать нам о том, что мешает плохому танцору. Полезные и послушные идиоты нужны многим неуверенным в себе начальникам. Все можно будет списать на Горбатюка. Такого милого грантоедам никудышечки. Поэтому он до сих пор на месте и работает над отбеливанием собственной репутации, как я вижу. Внимательно наблюдаем. Сыра пока явно нет. Плесень брать будете?" - Заявляла ранее экс-министр юстиции Елена Лукаш.

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