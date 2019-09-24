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|Плесень брать будете? Горбатюк и дальше будет рулить "делами Майдана"
|24.09.2019 08:35
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Главный военный прокурор Виктор Чумак заверил, что в связи с реформированием Генеральной прокуратуры, не будет возникать препятствий при расследовании дел о расстрелах на Майдане в 2014 году. Об этом он заявил в эфире "
При этом он отметил, что постоянно общается с начальником управления специальных расследований ГПУ Сергеем Горбатюком, который занимается "делами Майдана".
Чумак выразил надежду, что Горбатюк получит все возможности продолжать эти дела и в новой прокуратуре.
Напомним, до смены руководства ГПУ, когда генеральным прокурором был Юрий Луценко, начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк обвинил руководство ведомства в разрушении механизма расследования дела о расстрелах на Майдане Независимости в 2014 году.
23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект авторства президента №1032 по реформированию Генеральной прокуратуры Украины.
Генпрокурор Руслан Рябошапка планирует до конца 2019 года реорганизовать свое ведомство в Офис генпрокурора.
По мнению Чумака, трех месяцев будет довольно для реорганизации военной прокуратуры в специализированную прокуратуру противодействия преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны.
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