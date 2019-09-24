Представители так называемой "ДНР" на переговорах в Минске будут добиваться подписания украинской стороной "формулы Штайнмайера", заявил "глава ДНР" Денис Пушилин, сообщил 24 сентября официальный сайт территории. "Уже на следующей встрече в Минске, запланированной на 1 октября, мы вновь потребуем от Украины завизировать текст, согласованный советниками «нормандского формата", — рассказал он. Пушилин добавил, что это необходимо сделать для того, чтобы украинская сторона не могла уклониться от обязательства предоставить Донбассу особый статус. Напомним, 18 сентября представители Киева отказались подписывать "формулу Штайнмайера", то есть отказались согласовывать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса. "Формулу Штайнмайнра" придется подписать именно 1 октября, на ближайшей контактной группе. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков близкий к Кремлю. "Требование главы ДНР Д.Пушилина заставить Л. Кучму подписать формулу Штайнмайера абсолютно справедливо.

Отказ сделать это на последней сессии контактной группы поставил под угрозу срыва не только саммит «нормандской четверки», но и всю стратегию политического урегулирования. Украинская делегация повела себя безответственно, что вызвало возмущение не только в Донецке, но и в Москве, Берлине и Париже. Пора Кучме понять и смириться - придется подписывать. Не хочется, а придется. Потому что Пушилин прав: нет особого статуса - нет мира. Такова суть Минских соглашений. И лучше подписать именно 1 октября, на ближайшей контактной группе, как и требует Пушилин. Иначе вся ответственность за блокирование мирного процесса ляжет полностью на Киев." - Заявил Алексей Чеснаков. "Формула Штайнмайера" касается выполнения одного из пунктов минских договоренностей - определения статуса Донбасса. Еще в конце 2015 года ее предложил тогдашний глава министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сейчас президент ФРГ. Она была задумана как некий компромисс в дискуссиях об очередности выполнения минских соглашений. Суть "формулы" в том, что Донбасс должен временно получить особый статус на момент проведения там местных выборов, а на постоянной основе - после того, как результаты выборов признает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Под ее контролем должно пройти и само голосование. Условия "формулы" в деталях нигде не были прописаны, что впоследствии вызвало разногласия в ее трактовках со стороны России и Украины - и ее фактическое замораживание. Более того, между участников "нормандского формата" нет даже четкого консенсуса о том, договорились ли стороны вообще о ее применении. Россия настаивает на том, что договоренность была, новая украинская власть это подтверждает, тогда как бывшие украинские участники переговоров - оспаривают. "Формула Штайнмайера" касается выполнения одного из пунктов минских договоренностей - определения статуса Донбасса. Еще в конце 2015 года ее предложил тогдашний глава министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сейчас президент ФРГ. Она была задумана как некий компромисс в дискуссиях об очередности выполнения минских соглашений. Суть "формулы" в том, что Донбасс должен временно получить особый статус на момент проведения там местных выборов, а на постоянной основе - после того, как результаты выборов признает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Под ее контролем должно пройти и само голосование. Условия "формулы" в деталях нигде не были прописаны, что впоследствии вызвало разногласия в ее трактовках со стороны России и Украины - и ее фактическое замораживание. Более того, между участников "нормандского формата" нет даже четкого консенсуса о том, договорились ли стороны вообще о ее применении. Россия настаивает на том, что договоренность была, новая украинская власть это подтверждает, тогда как бывшие украинские участники переговоров - оспаривают. Владимир Фесенко, украинский политолог, глава киевского Центра прикладных политических исследований "Пента" также считает, что Киеву сейчас нельзя соглашаться на письменное закрепление "формулы" еще до проведения саммита, называя это требование "ловушкой России". "Это тупик. Если Зеленский на это согласится, это приведет к проблемам. Это может вызвать протесты и политический кризис в Украине", - предупреждает политолог. По словам Фесенко, прежде чем зафиксировать "формулу" на бумаге, нужно договориться по трем ключевым для Украины вопросам: кому предоставляется особый статус, кто и как проводит выборы - и кто будет обеспечивать безопасность во время голосования. "Проведение таких выборов представителями "ЛНР" и "ДНР" абсолютно неприемлемо для Украины" - напоминает Фесенко. Политолог уверен, что Украина должна выдвинуть свое предложение - возобновить работу над "дорожной картой" реализации минских соглашений, которая, по его словам, была прекращена более двух лет назад. Судя по заявлениям представителей команды президента Владимира Зеленского относительно имплементации особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституцию Украины, вопрос прекращения боевых действий снова оказался в подвешенном состоянии. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук. "Господин (Вадим) Пристайко в прошлую пятницу сначала заявил о том, что мы договорились о формуле Штайнмайера, на следующий день он изменил эту точку зрения, потом уже во вторник, на заседании двух комитетов ВР, он сказал о том, что мы формулу Штайнмайера утвердили предварительно, имея в виду вот эту встречу советников глав государств Нормандской четверки, но вот сейчас мы дорабатываем, что-то делаем. Поэтому вот этот калейдоскоп комментариев представителей власти Украины, - он ввел в заблуждение многих тех, которые никак не могли выстроить вот эту синхронность того, кто когда говорил, и кто когда и что имел в виду. Но когда мы об этом говорим, очень важное - важное заключается в том, что понимание формулы Штайнмайера на сегодняшний день однозначно разное, разное у Украины и у некоторых других участников Нормандской четверки", - отметил Медведчук. Политик напомнил, что согласно "формуле Штайнмайера" особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей должен быть имплементирован в Конституцию Украины как особый статус Донбасса. "И вот здесь украинская сторона останавливается и говорит: нет, мы за особый статус, но не в Конституции. Так, как минимум, сейчас говорят представители Украины, официальные лица, я имею в виду, представители команды Зеленского и министр иностранных дел. Но дело в том, что тогда это противоречит Минским соглашениям, тогда это не соответствует Минским соглашениям, и тогда мы хорошо понимаем, кто будет против. Против будет Россия, и она об этом заявила, и против будут представители Донецка и Луганска. Поэтому вопрос мира снова в подвешенном состоянии, вопрос установления мира, вопрос прекращения боевых действий. Но переговоры продолжаются, и будем питать надежду, что они все-таки приведут к тому результату, который ждут наши граждане, а это более 70 процентов, которые хотят мира и прекращения боевых действий", - заключил Медведчук. Восстановить индустриальный потенциал Украины без Донбасса практически невозможно, поскольку ранее доля этого региона составляла в общеукраинском 18-20% Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в эфире программы "Эпицентр украинской политики" на телеканале NEWSONE. "Он исчислялся когда-то в таких цифрах, как 18-20% только индустриального потенциала Украины. Безусловно, сегодня он частично разрушен, частично остановлен, частично не действует. Более того, экономическая блокада, которая преступно, я подчеркиваю, преступно была введена в начале 2017 года господином Порошенко, - она еще усугубила эту проблему для сохранения вот этой индустриальной базы, для возможности ее более быстрого восстановления и для того, чтобы она действовала в интересах Украины", - отметил Медведчук. Политик напомнил, что, по большому счету, до 2017 года предприятия, которые работали на неконтролируемой территории платили налоги в бюджет Украины. "В 2016 году было уплачено более 32 млрд грн с предприятий, работающих на неконтролируемой территории. Я скажу больше того, были все начисления и налоги на фонд заработной платы работающих там людей, в том числе и такой налог, который мы все с вами платим, как военный сбор. То есть, военный сбор, который абсолютно правильно, объективно шел на укрепление обороны и национальной безопасности Украины, платился теми людьми, которые жили и работали на неконтролируемой территории. Как говорится, знаете, в известном анекдоте, "Кому это все мешало?" - указал Медведчук. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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