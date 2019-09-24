Оснований для введения санкций против телеканалов NewsOne и "112 Украина" не обнаружено. Об этом говорится в ответе СНБО на информационный требование, сообщают "Украинские новости" .

В документе уточняется, что постановление Верховной Рады от 4 октября 2018 года с инициативой ввести санкции против телеканалов было рассмотрено СНБО 19 марта текущего года.

В связи с тем, что украинское законодательство позволяет вводить санкции против юрлиц-резидентов исключительно в случае их причастности к террористической деятельности, то СНБО поручил Службе безопасности Украины провести соответствующую проверку указанных в постановлении компаний (ООО "Новини 24 години", ООО "Партнер ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "ТВ Вибор", ООО "Новий формат ТВ" и ООО "Ариадна ТВ").

"Службой безопасности Украины фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, не предоставлено", - сказано в ответе СНБО.

Таким образом, не обнаружено оснований для введения санкций.

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