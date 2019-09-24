Сводка Новостей
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- Свободу каналам: СНБО Украины заявило о том, что оснований для введения санкций против 112 канала и NewsOne нет
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|Свободу каналам: СНБО Украины заявило о том, что оснований для введения санкций против 112 канала и NewsOne нет
|24.09.2019 09:30
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Оснований для введения санкций против телеканалов NewsOne и "112 Украина" не обнаружено. Об этом говорится в ответе СНБО на информационный требование, сообщают
В документе уточняется, что постановление Верховной Рады от 4 октября 2018 года с инициативой ввести санкции против телеканалов было рассмотрено СНБО 19 марта текущего года.
В связи с тем, что украинское законодательство позволяет вводить санкции против юрлиц-резидентов исключительно в случае их причастности к террористической деятельности, то СНБО поручил Службе безопасности Украины провести соответствующую проверку указанных в постановлении компаний (ООО "Новини 24 години", ООО "Партнер ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "ТВ Вибор", ООО "Новий формат ТВ" и ООО "Ариадна ТВ").
Таким образом, не обнаружено оснований для введения санкций.