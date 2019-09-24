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|Луценко дал совет Зеленскому, как вести переговоры с Трампом
|24.09.2019 10:07
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Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко посоветовал президенту Зеленскому, как ему вести переговоры с президентом Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский, который 23 - 26 сентября находится в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ожидает продуктивной встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает
По словам Зеленского, Украина нуждается в поддержке США. Также президент высказался и о встрече в "нормандском формате", которая широко обсуждается в последнее время. Зеленский выразил надежду, что она состоится скоро. Несмотря на то, что она будет сложной, президент Украины надеется, что результаты будут стоить всех усилий.