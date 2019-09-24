Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко посоветовал президенту Зеленскому, как ему вести переговоры с президентом Трампом.

"Встреча президентов Зеленского и Трампа проходит в разгар внутриамериканских политического поединка. Чтобы сохранить стратегически важную двухпартийной поддержку Украины в США, у нашего Президента есть простой выход: все вопросы по Байдена или других американских дел должны решаться на уровне Генпрокуратуры в рамках международной правовой помощи. Для этого есть действующий механизм запросов (как, например, в деле Лазаренко) или создание совместных следственных групп (как, например, в деле МН17)" - Заявил Юрий Луценко.

Президент Украины Владимир Зеленский, который 23 - 26 сентября находится в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ожидает продуктивной встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча", - сказал Владимир Зеленский, выступая перед представителями украинской общины в США.

По словам Зеленского, Украина нуждается в поддержке США. Также президент высказался и о встрече в "нормандском формате", которая широко обсуждается в последнее время. Зеленский выразил надежду, что она состоится скоро. Несмотря на то, что она будет сложной, президент Украины надеется, что результаты будут стоить всех усилий.

"Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать", - сказал Владимир Зеленский.

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