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Европейский суд отменил все санкции против Виктора Януковича
24.09.2019 11:38

Пресс-секретарь сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра Юрий Кирасир сообщил, что Европейский суд отменил санкции Евросоюза против президента-беглеца. 

 

Европейский суд отменил все санкции против Виктора Януковича

"Решение Европейского суда от 24 сентября 2019г об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019гг является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации В.Ф. Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине, так в Европейском Союзе", – сказано в сообщении.

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