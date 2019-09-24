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|Европейский суд отменил все санкции против Виктора Януковича
|24.09.2019 11:38
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Пресс-секретарь сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра Юрий Кирасир сообщил, что Европейский суд отменил санкции Евросоюза против президента-беглеца.