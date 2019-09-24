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|Армия климатических хунвейбинов и одержимая девочка в качестве символа "зелёного" движения к новому мировому порядку
|24.09.2019 13:31
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Жила-была странная девочка по имени Грета Тинтин Элеонора Эрнман Тунберг. Когда ей было 11 лет, она впала во всеобъемлющую депрессию, на какое-то время перестала ходить в школу, перестала разговаривать, перестала есть. Вскоре врачи поставили Грете и её младшей сестре Беате живописный диагноз: синдром Аспергера (аутистическая психопатия), обсессивно-компульсивное расстройство (наследственное психическое заболевание, характеризующееся навязчивыми мыслями, патологическими страхами, навязчивыми и утомительными одинаковыми действиями), СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), селективный мутизм (постоянная неспособность разговаривать в особых социальных ситуациях).
Навязчивой идеей Греты стало изменение климата. Тут, конечно, сказалось наблюдение девочки за деятельностью родителей, занимавшихся леволиберальным активизмом в плане экологии (с фиксацией на теме климата), а также борьбы за расширение иммиграции и права психбольных.
Пара слов о родителях: отец - актёр Сванте Фриц Вильгельм Эрнман Тунберг (потомок лауреата Нобелевской премии по химии-1903 Сванте Августа Аррениуса, который сыграл главную роль в отказе Шведской королевской академии наук утвердить решение Нобелевского комитета о присуждении Нобелевской премии по химии-1905 и Нобелевской премии по химии-1906 великому русскому учёному Дмитрию Менделееву), мать - оперная певица, участница "Евровидения-2009" Малена Эрнман, она же Сара Магдалена Эрнман.
20 августа 2018 года 15-летняя Грета Тунберг отказалась ходить в школу до тех пор, пока политики не обратят внимание на проблему глобального потепления. Соорудила плакат с лозунгом Skolstrejk For Klimate ("Школьная забастовка за климат"), распечатала кучу флаеров с коротким пояснительным текстом и села на булыжной мостовой у здания риксдага/парламента. Казалось бы: ну и что? Кого волнуют причуды шизанутого подростка?
Но в тот же день девочку у риксдага распиарили социальные сети. К концу недели к ней присоединились десятки и десятки таких же шизиков. О "забастовке" рассказали крупнейшие шведские СМИ. Поддержку Грете выразили многие парламентарии от правящей Социал-демократической рабочей партии Швеции, Партии зелёных, Левой партии, Партии центра.
8 сентября Грета объявила, что не намерена останавливаться, провозгласила бессрочные "Пятницы ради будущего", призвала всех в мире присоединиться к её борьбе. И действительно - юные активисты начали везде проводить протестные акции у парламентских комплексов и других административных зданий, публикуя отчёты в Instagram под хештегами #Fridaysforfuture и #Climatestrike.
Британские, американские, немецкие, канадские, голландские, австралийские, датские, финские, австрийские, чешские, японские, швейцарские, новозеландские, колумбийские и прочие школьники по пятницам стали прогуливать уроки и выходить на улицы. К ним добавилась масса студентов.
По мнению Греты, из-за усиления климатического кризиса получение образования становится бессмысленным. Её родители спешно написали и издали книгу под названием "Сцены из сердца", повествующую о том, как психические расстройства детей заставили их ещё больше "задуматься о здоровье планеты". Шведский либеральный аналитический центр Fores включил её в состав экспертного совета.
В декабре 2018 года Тунберг дважды выступила в ООН и встретилась с генсеком ООН Антониу Гутерришем, который одобрил "школьные забастовки за климат".
В январе 2019 года она посетила Давосский форум, под аплодисменты мирового политического и бизнес-истеблишмента призвала к решительным действиям:
29-31 марта 2019 года она посетила Берлин, где выступила уже перед 25-тысячной толпой, собравшейся перед Бранденбургскими воротами. Получила специальный приз на церемонии вручения немецкой кино- и телепремии "Золотая камера". В начале апреля произвела восторг в британской Палате общин, после чего Майкл Гоув (министр окружающей среды, продовольствия и социального развития в кабинете Терезы Мэй, самопровозглашённый сионист и экс-кокаинист, один из лидеров нынешней предвыборной гонки за пост премьера Великобритании) взволнованно сказал: "Когда я слушал вас, то испытывал не только восхищение, но и чувство ответственности и вины. Я осознал, что наших действий недостаточно. Благодаря Грете мне стало ясно, что пора действовать".
Она встречалась с папой Франциском и Жан-Клодом Юнкером, ей восхищаются голливудские звёзды и гигантские медиахолдинги. Художник Жак Тилли подарил активистам жутковатую скульптуруную композицию, изображающую злую Грету, которая держит за уши в воздухе двух мужчину и женщину, с надписью "поколение родителей". Тунберг провозглашена "Женщиной года" в Швеции, а самый известный американский журнал Time назвал её одной из 100 наиболее влиятельных людей 2019 года. 7 июня организация Amnesty International (спонсируемая Европейской комиссией, целым рядом западных правительств, кланом Клинтонов и др.) вручила Грете высшую награду AI - "Посол Совести".
Поклонение Грете приобретает квазирелигиозный характер.
Гретина мамаша Малена Эрнман наделяет дочурку сверхъестественными способностями; её слова цитирует портал EurAsia Daily:
Депутаты шведского риксдага от Левой партии и депутаты норвежского стортинга от Социалистической левой партии (обе структуры объединяют экосоциалистов, неомарксистов, троцкистов, ЛГБТ-активистов и радикальных феминисток) номинировали Грету Тунберг на Нобелевскую премию мира.
В том, что "Грета Тунберг" - проект, сомневаться не приходится. Первоначальными закопёрщиками выступили скандинавские глобалисты левого толка. До какой-то поры проект курировали шведский пиарщик и бизнесмен Ингмар Рентцхог (который не преминул, используя её имя, привлечь миллионы долларов на свой экологический стартап We Don’t Have Time) и владелица стокгольмской пиар-конторы Iles PR Хелена Илес (к слову, давняя подруга матери девочки).
С зимы 2018/2019 раскруткой проекта занялись суперсерьёзные наднациональные структуры вроде Римского клуба (14 марта он обнародовал специальное заявление в поддержку Греты). Непосредственное руководство осуществляют Фонд Сороса и организация "Глобальный план Маршалла" (возглавляет прежний вице-президент США Альберт Гор, между основных фигур маячит тот же Джордж Сорос), опытные представители которых сформировали при Тунберг "тренерский штаб", вдохновляют и указывают нужное направление, ваяют длинные тексты, обеспечивают охрану, отсекают нежелательных людей. На многих фото и видео рядом с Гретой можно увидеть молодого немецкого политолога Луизу-Марию Нойбауэр, функционера соросовского "Открытого общества" и глобалистского фонда ONE Билла и Мелинды Гейтс.
Армия климатических хунвейбинов и одержимая девочка в качестве символа "зелёного" движения к новому мировому порядку...