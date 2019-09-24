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|Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан засветился в очереди за новым iPhone в США
|24.09.2019 14:28
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Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан выложил на своей странице в Facebook фотографию из Нью-Йорка, куда он прибыл вместе с Владимиром Зеленским. На снимке Богдан стоит на фоне очереди, выстроившейся за новым iPhone
Украинцы засыпали главу Офиса президента едкими комментариями.