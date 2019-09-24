Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан выложил на своей странице в Facebook фотографию из Нью-Йорка, куда он прибыл вместе с Владимиром Зеленским. На снимке Богдан стоит на фоне очереди, выстроившейся за новым iPhone





«А в New-York продают айфоны», — подписал фото Богдан.

Украинцы засыпали главу Офиса президента едкими комментариями.

«Позорище», «Ну вашей делегации через черный вход вынесут без очереди как оптовикам», «Володя фоткал?», «Ну, нам так не жить. Украинские люди за телефонами в Нью-Йорк не летают», — написали пользователи.

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