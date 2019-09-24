 Председатель Высшего совета правосудия времен Порошенко подал в отставку, избрали нового - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Председатель Высшего совета правосудия времен Порошенко подал в отставку, избрали нового
24.09.2019 14:46

Председатель Высшего совета правосудия (ВСП) Владимир Говоруха написал заявление об отставке, сообщается на странице ВСП в Facebook.

Председатель Высшего совета правосудия времен Порошенко подал в отставку, избрали нового

 

«Председатель Высшего совета правосудия Владимир Говоруха сегодня написал заявление о досрочном прекращении полномочий председателя ВСП.

 

Владимир Иванович сообщил только что на заседании Рады, что написал это заявление из-за состояния здоровья», — говорится в сообщении.

Решение Говорухи поддержали остальные члены ВСП. После этого совет начала процедуру выборов председателя сроком на 2 года. По результатам голосования новым председателем ВСП избран Андрей Овсиенко.

 

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