Председатель Высшего совета правосудия (ВСП) Владимир Говоруха написал заявление об отставке, сообщается на странице ВСП в Facebook. «Председатель Высшего совета правосудия Владимир Говоруха сегодня написал заявление о досрочном прекращении полномочий председателя ВСП. Владимир Иванович сообщил только что на заседании Рады, что написал это заявление из-за состояния здоровья», — говорится в сообщении. Решение Говорухи поддержали остальные члены ВСП. После этого совет начала процедуру выборов председателя сроком на 2 года. По результатам голосования новым председателем ВСП избран Андрей Овсиенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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