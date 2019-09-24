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|Председатель Высшего совета правосудия времен Порошенко подал в отставку, избрали нового
|24.09.2019 14:46
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Председатель Высшего совета правосудия (ВСП) Владимир Говоруха написал заявление об отставке, сообщается на странице ВСП в Facebook.
Решение Говорухи поддержали остальные члены ВСП. После этого совет начала процедуру выборов председателя сроком на 2 года. По результатам голосования новым председателем ВСП избран Андрей Овсиенко.