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|Директором Департамента стратегической разведки ГУР МО назначен Алексей Пашков — муж главного бухгалтера ООО «Студия Квартал-95»
|24.09.2019 15:05
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В Украине продолжаются «решительные реформы» и «введение «государства в смартфоне»: директором Департамента стратегической разведки Главного управления разведки Министерства обороны назначен Алексей Пашков — муж главного бухгалтера ООО «Студия Квартал-95». Об этом с иронией пишет на своей странице в Facebook журналист
Владимир Бойко пишет, что Пашкову в июне 2019 удалось пройти сразу шесть ступеней и, не имея какого-либо опыта управления личным составом, с должности старшего офицера управления военно-технического сотрудничества ГУР МО Украины «перепрыгнуть» в кресло заместителя директора Департамента стратегической разведки, а затем и возглавить его.
При этом журналист высказывает предположение, что 14 октября, в День защитника Украины глава государства издаст приказ о присвоении мужу главного бухгалтера ООО «Студия Квартал 95» генеральского звания вместе с предоставлением новой квартиры в столице — при этом, не на Троещине или Борщаговке.
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