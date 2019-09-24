Глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку. Заявление уже подано Авакову. Об это он заявил на пресс-конференции. Князев отметил, что был назначен главой Национальной полиции 8 февраля 2018 года, и за это время в СМИ часто "появлялись грязные истории". "Глава Нацполиции - это не политическая должность. Я очень люблю свою работу, я принял решение подать в отставку. Я только что передал министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности", - заявил Князев. апомним, его бывшая жена вчера пыталась вывезти из страны 650 тыс. евро наличными. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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