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Глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку
24.09.2019 15:43

 Глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку. Заявление уже подано Авакову. 

Глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку

Об это он заявил на пресс-конференции.

Князев отметил, что был назначен главой Национальной полиции 8 февраля 2018 года, и за это время в СМИ часто "появлялись грязные истории".

"Глава Нацполиции - это не политическая должность.

 

Я очень люблю свою работу, я принял решение подать в отставку.

 

Я только что передал министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности", - заявил Князев.

апомним, его бывшая жена вчера пыталась вывезти из страны 650 тыс. евро наличными.

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