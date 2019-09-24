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|Глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку
|24.09.2019 15:43
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Глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку. Заявление уже подано Авакову.
Об это он заявил на пресс-конференции.
Князев отметил, что был назначен главой Национальной полиции 8 февраля 2018 года, и за это время в СМИ часто "появлялись грязные истории".
апомним, его бывшая жена вчера пыталась вывезти из страны 650 тыс. евро наличными.