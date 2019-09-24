Сводка Новостей
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|Содержать Украину должна Европа и другие, а не США. Трамп
|24.09.2019 16:20
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"США будут удерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не будут делать Европа и другие страны." - Об этом заявил президент США Трамп перед встречей с президентом Зеленским.
Ранее президент Зеленский анонсировал, что встреча двух президентом будет "предметной, мощной".
Похоже, что это действительно так.
Встреча еще не началась, а мощные заявления уже полетели в СМИ.
Напомним, ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни о временной блокировке выделения военной помощи Украине из-за высокого уровня коррупции в стране. По данным источников, Трамп распорядился временно блокировать выделение около 400 миллионов долларов на военную помощь Украине. Соответствующее распоряжение американского лидера, по словам чиновников, было передано госдепартаменту и Пентагону в середине июля, приблизительно за неделю до телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источники сообщают, что причиной этого решения стали "опасения" Трампа по поводу необходимости выделения средств, и он хотел изучить вопрос о том, следует ли тратить эти деньги. Кроме того, по словам одного из источников, на решение лидера США повлияли опасения по поводу "большого количества коррупции на Украине".