"США будут удерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не будут делать Европа и другие страны." - Об этом заявил президент США Трамп перед встречей с президентом Зеленским.

Трамп заявил о готовности удерживать финансовую помощь Украине, если ЕС не будет выделять ей больше средств.

"Я приостановлю (выделение средств – ред.) снова и буду приостанавливать, пока Европа и другие страны не внесут свой вклад в помощь Украине. Потому что они не делают этого. Только Соединенные Штаты. Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?" - сказал он по прибытии в штаб-квартиру ООН для участия в Генассамблее.

Ранее президент Зеленский анонсировал, что встреча двух президентом будет "предметной, мощной".

Похоже, что это действительно так.

Встреча еще не началась, а мощные заявления уже полетели в СМИ.

Напомним, ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни о временной блокировке выделения военной помощи Украине из-за высокого уровня коррупции в стране. По данным источников, Трамп распорядился временно блокировать выделение около 400 миллионов долларов на военную помощь Украине. Соответствующее распоряжение американского лидера, по словам чиновников, было передано госдепартаменту и Пентагону в середине июля, приблизительно за неделю до телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источники сообщают, что причиной этого решения стали "опасения" Трампа по поводу необходимости выделения средств, и он хотел изучить вопрос о том, следует ли тратить эти деньги. Кроме того, по словам одного из источников, на решение лидера США повлияли опасения по поводу "большого количества коррупции на Украине".

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