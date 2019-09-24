Сводка Новостей
- Будущее принадлежит не глобалистам. Трамп
- Содержать Украину должна Европа и другие, а не США. Трамп
- Глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку
- Директором Департамента стратегической разведки ГУР МО назначен Алексей Пашков — муж главного бухгалтера ООО «Студия Квартал-95»
- Председатель Высшего совета правосудия времен Порошенко подал в отставку, избрали нового
|Будущее принадлежит не глобалистам. Трамп
|24.09.2019 16:57
|
Будущее принадлежит не глобалистам, а патриотам, заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН.
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Официальная программа пребывания Трампа началась в понедельник и, как ожидается, завершится в среду пресс-конференцией для журналистов. У главы государства запланированы ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, в том числе и первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.