Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") поляк Славомир Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Еще несколько недель назад в связи с окончанием трехлетней каденции, новым предложением, которое получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя "Укравтодора", - заявил Новак.

При этом он отметил, что в дальнейшем готов помогать как премьер-министру, так и следующему руководителю "Укравтодора".

"Я приехал в Украину, чтобы имплементировать европейские стандарты к реалиям украинской дорожной сферы. Счастлив был начать изменения в инфраструктуре Украины и видеть, как день за днем меняется ее дорожная карта. Украина - в моем сердце", - добавил Новак.

Поляк Новак стал и.о. главы "Укравтодора" в октябре 2016-го. Тогда же он получил украинское гражданство. С 2011-го по 2013 год Новак возглавлял министерство транспорта Польши.

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