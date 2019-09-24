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- Последний поляк в руководстве Украины, глава "Укравтодора" Славомир Новак подал в отставку
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|Последний поляк в руководстве Украины, глава "Укравтодора" Славомир Новак подал в отставку
|24.09.2019 18:47
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Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") поляк Славомир Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции. Об этом сообщается на
При этом он отметил, что в дальнейшем готов помогать как премьер-министру, так и следующему руководителю "Укравтодора".
Поляк Новак стал и.о. главы "Укравтодора" в октябре 2016-го. Тогда же он получил украинское гражданство. С 2011-го по 2013 год Новак возглавлял министерство транспорта Польши.