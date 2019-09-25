Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев разрешил опубликовать полную расшифровку его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Госсекретарь Помпео получил согласие от правительства Украины на обнародование расшифровки телефонного разговора, который был у меня с их президентом. Они тоже не понимают, в чем проблема", - написал Трамп в среду в Twitter .

Ранее он заявил, что расшифровка без купюр будет опубликована в среду.

По сообщениям СМИ, американский руководитель во время разговора раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента и участника президентской гонки США Джо Байдена. Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции на Украине. Спикер находящейся под контролем демократов палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале официальной процедуры импичмента президента в связи с тем, что он, по ее мнению, нарушил конституцию. Для этого будет проведено парламентское расследование.

В администрации президента-республиканца Дональда Трампа считают маловероятным дальнейшее сотрудничество с демократами в конгрессе из-за начала процедуры импичмента.

"Оставив далеко в стороне работу этого президента и те результаты, которых он добился, демократы палаты представителей уничтожили любые шансы на законодательный прогресс для народа этой страны, продолжая сосредотачивать всю свою энергию на партизанских политических атаках", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришем, которую цитирует газета Washington Post .

По ее словам, обвинения демократов на президента и его повестку дня "пристрастны и жалки", а сами законодатели "нарушают свой конституционный долг". Пресс-секретарь отметила, что американцы заслуживают законодателей, которые сосредоточены на общественной безопасности и экономике.

"Думал ли Зеленский, подписывая вчера закон об импичменте, что это витиеватое слово так скоро ворвётся в его жизнь совсем с неожиданной стороны? Попасть под импичмент может каждый президент - спровоцировать импичмент президента самой могущественной страны мира - это место в истории." - Заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп при этом разговоре часто оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера.

Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира