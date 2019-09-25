Сводка Новостей
- Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат. Зеленский
- Спровоцировать импичмент президента самой могущественной страны мира - это место в истории
- Последний поляк в руководстве Украины, глава "Укравтодора" Славомир Новак подал в отставку
- Будущее принадлежит не глобалистам. Трамп
- Содержать Украину должна Европа и другие, а не США. Трамп
|Спровоцировать импичмент президента самой могущественной страны мира - это место в истории
|25.09.2019 06:56
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев разрешил опубликовать полную расшифровку его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее он заявил, что расшифровка без купюр будет опубликована в среду.
В администрации президента-республиканца Дональда Трампа считают маловероятным дальнейшее сотрудничество с демократами в конгрессе из-за начала процедуры импичмента.
По ее словам, обвинения демократов на президента и его повестку дня "пристрастны и жалки", а сами законодатели "нарушают свой конституционный долг". Пресс-секретарь отметила, что американцы заслуживают законодателей, которые сосредоточены на общественной безопасности и экономике.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп при этом разговоре часто оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.