Президент Украины Владимир Зеленский на саммите по Целям устойчивого развития на 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке рассказал о двух барьерах, которые мешают существенному росту украинской экономики. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины .

Зеленский рассказал, что задачей государства является рост экономики, а в частности преодоление бедности и повышение занятости населения. Также к целям Украины президент отнес реформирование правоохранительных и судебных органов, а также завершения реформы децентрализации.

Зеленский отметил, что страна выбрала правильный вектор развития и экономические показатели должны быть значительно лучше.

"На этом пути сегодня два барьера. Первый – это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер намного сложнее. И нам его не преодолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины", – отметил Зеленский.

Гарант Украины напомнил об оккупации Крыма и части Донбасса, а также о потерях, которые она принесла. В частности: разрушенную инфраструктуру, промышленные объекты, а также потерю межотраслевых связей. Кроме этого, президент в своей речи упомянул о 13 тысячах погибших, которые могли бы "сделать вклад в развитие не только Украины, а и только мира".

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что прекращение войны политически-дипломатическим путем является главной целью для Украины.

"Я верю, что вместе с международными партнерами, политико-дипломатическим путем мы сможем добиться возврата наших территорий, прекращения войны и воцарения мира. И это – наша цель номер один. Для того чтобы бок о бок с государствами-членами ООН мы без баръеров могли двигаться вперед для достижения Целей устойчивого развития и вместе строить новый мир, свободный от бедности, голода, заболеваний и войн", – сказал президент Украины.

Также Зеленский отметил, что никакое государство не имеет шансов на устойчивое развитие без мира и ощущение безопасности.

Президент сказал, что Украина привержена обязательствам по целям устойчивого развития, а также стремится к их достижению, создав национальные стратегические рамки и механизмы внедрение целей и мониторинга этого процесса.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что государство не готово еще 5 лет ждать, чтобы Минские переговоры дали результат. Об этом Зеленский сказал на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат", - сказал Зеленский.

Украинский гарант отметил, что Швеция играет важную партнерскую роль для Украины в сфере торговли. Зеленский и Левен обсудили рост инвестиций в экономику Украины, а также энергоэффективность и переработку мусора.

"Глава государства поблагодарил Премьер-министра за всестороннюю поддержку Украины, в частности, за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Стороны обсудили перспективы переговоров относительно Донбасса", - говорится в сообщении.

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