Сводка Новостей
- Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат. Зеленский
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- Содержать Украину должна Европа и другие, а не США. Трамп
|Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат. Зеленский
|25.09.2019 07:15
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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите по Целям устойчивого развития на 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке рассказал о двух барьерах, которые мешают существенному росту украинской экономики. Об этом сообщает
Зеленский рассказал, что задачей государства является рост экономики, а в частности преодоление бедности и повышение занятости населения. Также к целям Украины президент отнес реформирование правоохранительных и судебных органов, а также завершения реформы децентрализации.
Зеленский отметил, что страна выбрала правильный вектор развития и экономические показатели должны быть значительно лучше.
Гарант Украины напомнил об оккупации Крыма и части Донбасса, а также о потерях, которые она принесла. В частности: разрушенную инфраструктуру, промышленные объекты, а также потерю межотраслевых связей. Кроме этого, президент в своей речи упомянул о 13 тысячах погибших, которые могли бы "сделать вклад в развитие не только Украины, а и только мира".
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что прекращение войны политически-дипломатическим путем является главной целью для Украины.
Также Зеленский отметил, что никакое государство не имеет шансов на устойчивое развитие без мира и ощущение безопасности.
Президент сказал, что Украина привержена обязательствам по целям устойчивого развития, а также стремится к их достижению, создав национальные стратегические рамки и механизмы внедрение целей и мониторинга этого процесса.
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что государство не готово еще 5 лет ждать, чтобы Минские переговоры дали результат. Об этом Зеленский сказал на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Украинский гарант отметил, что Швеция играет важную партнерскую роль для Украины в сфере торговли. Зеленский и Левен обсудили рост инвестиций в экономику Украины, а также энергоэффективность и переработку мусора.