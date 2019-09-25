Сводка Новостей
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|Пока подключение США к нормандскому формату не планируется. Зеленский
|25.09.2019 07:53
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Присоединение США к "нормандскому формату" (Россия, Украина, Франция, Германия, – Ред.) в ближайшее время не планируется.
Об этом в кулуарах 74-й Генеральной Ассамблеи ООН заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, что ранее Зеленский с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили подготовку к встрече "Нормандской четверки".
Зеленский подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, когда может состояться встреча в "нормандском формате".