 Пока подключение США к нормандскому формату не планируется. Зеленский - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Пока подключение США к нормандскому формату не планируется. Зеленский
25.09.2019 07:53

Присоединение США к "нормандскому формату" (Россия, Украина, Франция, Германия, – Ред.) в ближайшее время не планируется.

Об этом в кулуарах 74-й Генеральной Ассамблеи ООН заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

 

Пока подключение США к нормандскому формату не планируется. Зеленский

"Мы будем в нормандском формате встречаться, это будут четыре лидера, четырех стран.

 

Ждем дату.

 

А там дальше посмотрим", — отметил он.

Напомним, что ранее Зеленский с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили подготовку к встрече "Нормандской четверки".

"Владимир Зеленский проинформировал Ангелу Меркель о ситуацию с безопасностью на востоке Украины, а также об усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста близко Станицы Луганской", – говорилось в сообщении на сайте главы государства.

Зеленский подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, когда может состояться встреча в "нормандском формате".

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->