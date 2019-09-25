Присоединение США к "нормандскому формату" (Россия, Украина, Франция, Германия, – Ред.) в ближайшее время не планируется.

Об этом в кулуарах 74-й Генеральной Ассамблеи ООН заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы будем в нормандском формате встречаться, это будут четыре лидера, четырех стран. Ждем дату. А там дальше посмотрим", — отметил он.

Напомним, что ранее Зеленский с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили подготовку к встрече "Нормандской четверки".

"Владимир Зеленский проинформировал Ангелу Меркель о ситуацию с безопасностью на востоке Украины, а также об усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста близко Станицы Луганской", – говорилось в сообщении на сайте главы государства.

Зеленский подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, когда может состояться встреча в "нормандском формате".

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