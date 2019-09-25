Сводка Новостей
- Теперь всем понятно, на что мы способны. Павел Климкин
- Пока подключение США к нормандскому формату не планируется. Зеленский
- Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат. Зеленский
- Спровоцировать импичмент президента самой могущественной страны мира - это место в истории
- Последний поляк в руководстве Украины, глава "Укравтодора" Славомир Новак подал в отставку
|Теперь всем понятно, на что мы способны. Павел Климкин
|25.09.2019 08:31
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Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина останется в истории США только как страна, из-за которой спровоцирован импичмент президента.
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон считает конституционной обязанностью Палаты представителей Конгресса США рассмотреть вопрос импичмента президента Дональда Трампа. Об этом она сказала
Называя Трампа "безрассудным, коррумпированным человеческим торнадо, который заботится только о себе", Клинтон заявила, что конституционная обязанность Палаты представителей состоит в том, чтобы начать процедуру импичмента в интересах национальной безопасности.
Как сообщалось, 24 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа по поводу давления на президента Украины Владимира Зеленского.
Президент Дональд Трамп поручил 25 сентября обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разрешение на публикацию разговора от украинской стороны в США получили.
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