Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина останется в истории США только как страна, из-за которой спровоцирован импичмент президента.

"Чтобы дальше не происходило, в истории Штатов Украине останется как страна, привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива. Но теперь все понимают, на что мы способны" . - Заявил Павел Климкин.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон считает конституционной обязанностью Палаты представителей Конгресса США рассмотреть вопрос импичмента президента Дональда Трампа. Об этом она сказала в интервью PEOPLE .

"Я не приняла это решение легко или быстро, - сказала она, - но, на мой взгляд, это чрезвычайная ситуация. ... Это последнее поведение вокруг Украины, попытки заручиться поддержкой президента Украины в заговоре с целью разрушить бывшего вице-президента Байдена, или потерять военную помощь, в которой он нуждается, чтобы защититься от друга Трампа Владимира Путина - если это не безупречное преступление, я не знаю, что это", - заявила Клинтон.

Называя Трампа "безрассудным, коррумпированным человеческим торнадо, который заботится только о себе", Клинтон заявила, что конституционная обязанность Палаты представителей состоит в том, чтобы начать процедуру импичмента в интересах национальной безопасности.

Как сообщалось, 24 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа по поводу давления на президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Дональд Трамп поручил 25 сентября обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разрешение на публикацию разговора от украинской стороны в США получили.

"5 лет назад мир узнал о переписке Хиллари Клинтон. Тогда вскрылись массовые факты международной коррупции Хиллари и демократов, их вмешательство во внутренние дела многих государств. Демократы во взломе почты обвинили российских хакеров и обсуждение свелось не к сути переписки, а к степени вины хакеров. Хакеры может и виноваты, но это не извиняют грехи демократов. Но кому это уже интересно? Сейчас демократы, чтобы отвлечь внимание мира от своего грубого вмешательства во внутренние дела Украины, от тотального давления на власть нашей страны, от неприкрытой коррупции Байдена и Клинтон в Украине, обвиняют Трампа в давлении на Зеленского с целью получить доказательств вины Байдена. Даже если Трамп и давил, как это извиняет преступления Байдена и демократов? Если Байден невиновен, потребуйте сами доказательств и обелите имя Байдена! Но, нет. Опять нас уводят в сторону. Это всё, что нужно знать о коррупционерах и международных преступниках в рядах демпартии США." - Заявил политический аналитик Александр Скубченко.

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