Сводка Новостей
- Встреча Трампа и Зеленского под угрозой - всё может сорваться. The Washington Post
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- Спровоцировать импичмент президента самой могущественной страны мира - это место в истории
|Встреча Трампа и Зеленского под угрозой - всё может сорваться. The Washington Post
|25.09.2019 09:46
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Несколько высокопоставленных сотрудников администрации президента США пытались помешать встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом пишет
Как уточняет издание, некоторые американские чиновники стали опасаться, что Трамп и приближенные к нему могут использовать рычаги влияния США на нового лидера Украины для политической выгоды главы Белого дома.
Официально чиновники Белого дома оспорили эти сообщения, заявив, что на заседаниях Совета национальной безопасности такие опасения не поднимались и что Трамп сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию.
Представитель Белого дома не ответил на требование о комментарии.
Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси объявила официальный требование о начале процедуры импичмента Дональду Трампу, одновременно с этим она поросила разведсообщество предоставить все документы (2 жалобы на Трампа и расшифровку разговора Президентов США и Украины) в Конгресс.
Процедура импичмента включает расследование, которое проводит Палата представителей, ее сейчас контролируют демократы, результаты этого расследования рассматривает Сенат, который находится под контролем республиканцев. Импичмента не будет.
Остаться нейтральным в этой ситуации у Зеленского не получится. Содержание разговора Трампа и Зеленского обещает быть интересным: за время разговора Трам 8 раз просил Зеленского расследовать деятельность Байдена в Украине.
Есть все основания полагать, что после публикации стенограммы разговора, и встречи с Трампом, Зеленский инициирует расследование в отношении Джо Байдена, его сына Хантера, и газового холдинга Burisma. Другого варианта у него не будет.