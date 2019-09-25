Несколько высокопоставленных сотрудников администрации президента США пытались помешать встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, некоторые американские чиновники стали опасаться, что Трамп и приближенные к нему могут использовать рычаги влияния США на нового лидера Украины для политической выгоды главы Белого дома.

"Очень много людей пытались не допустить встречи, потому что она не была бы сфокусирована только на отношениях Украина - США", - сказал источник.

Официально чиновники Белого дома оспорили эти сообщения, заявив, что на заседаниях Совета национальной безопасности такие опасения не поднимались и что Трамп сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию.

Представитель Белого дома не ответил на требование о комментарии.

Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси объявила официальный требование о начале процедуры импичмента Дональду Трампу, одновременно с этим она поросила разведсообщество предоставить все документы (2 жалобы на Трампа и расшифровку разговора Президентов США и Украины) в Конгресс.

Трам заявил о том, что опубликует стеогамму его разговора с Зеленским, а также, что получил согласие правительства Украины на публиукацию стенограммы переговоров президентов США и Украины.

Процедура импичмента включает расследование, которое проводит Палата представителей, ее сейчас контролируют демократы, результаты этого расследования рассматривает Сенат, который находится под контролем республиканцев. Импичмента не будет.

Демократы запускают процесс начала процедуры импичмента, чтобы дискредитировать Трампа и отвлечь внимание от возможного расследования в Украине по основному конкуренту Трампа – Джо Байдену. Сегодня внимание всех мировых СМИ будет приковано к встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Зеленский в сложной ситуации выбора: если он инициирует расследование деятельности в Украине в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, то получит лояльность Трампа и станет врагом демократов, если нет – Трамп может заблокировать финансовую поддержку Украины со стороы США, что скажется на работе по всем программам МВФ, поскольку от Трампа сейчас зависит предоставление госгарантий правительства США для реструктуризации старых, и получения новых кредитов от МВФ, зато демократы будут союзниками для Зеленского.

Остаться нейтральным в этой ситуации у Зеленского не получится. Содержание разговора Трампа и Зеленского обещает быть интересным: за время разговора Трам 8 раз просил Зеленского расследовать деятельность Байдена в Украине.

Есть все основания полагать, что после публикации стенограммы разговора, и встречи с Трампом, Зеленский инициирует расследование в отношении Джо Байдена, его сына Хантера, и газового холдинга Burisma. Другого варианта у него не будет.

"Наши источники в американских и европейских СМИ сообщают, что заинтересованность и интрига вокруг персоны украинского Президента Владимира Зеленского, а также его встречи с Президентом США Трампом сейчас бьет все рекорды.

На всех первых страницах таблоидов Зеленский на первых страницах, все выпуски новостей начинаются в США вокруг этой встречи и "украинского кейса".

Некоторые шутят, что Путин сейчас реально завидует Зеленскому, ведь ранее только Президент России мог похвастаться таким пристальным вниманием журналистов и такой интригой вокруг его будущих международных встреч.

Сейчас Зеленский бьет рекорды Путина!" - Сообщает телеграм-канал "Легитимный"

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