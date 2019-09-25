Бывшего нардепа Антона Геращенко назначили замминистра внутренних дел Украины. Об этом говорится на фб-странице нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, который присутствует на заседании Кабмина в среду, 25 сентября.

Сообщается, что в Кабинете министров поддержали назначение Антона Геращенко заместителем министра внутренних дел. Геращенко является давним соратником нынешнего главы МВД Арсена Авакова.

Также Сергей Яровой остался первым заместителем главы МВД. Кроме Геращенко заместителями Авакова назначены Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Екатерина Павлюченко и Александр Гогилашвили.

Министерство внутренних дел (МВД) предлагает назначить главой Национальной полиции действующего заместителя главы ведомства Игоря Клименко вместо Сергея Князева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"МВД предлагает назначить начальником Национальной полиции действующего заместителя главы НП генерала полиции Игоря Клименко", - написал Гончаренко.

Кроме этого, по словам нардепа, на закрытом заседании Кабинета министров 25 сентября было утверждено новое количество заместителей министра МВД.

"Арсену Авакову смогут помогать аж 7 заместителей, включая одного первого", - отметил Гончаренко.

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