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|Век диджитализации: в Украине необходимо обустроить более 700 уличных туалетов в школах
|25.09.2019 14:48
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По всей Украине необходимо обустроить более 700 теплых внутренних туалетов в учреждениях общего среднего образования. Об этом корреспонденту
На эти цели (обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических условий в помещениях заведений общего среднего образования), по распоряжению Кабмина, предусмотрены расходы в сумме 267 336,3 тыс. гривен, которые могут направляться на указанные цели на основе софинансирования.