Новоназначенный заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко заявил, что Олеся Бузину "убили по заказу спецслужб". Об этом Геращенко заявил сразу после своего назначения, сообщает Телеграм-канал KlymenkoTime.

"Студентка на лекции сразу после его назначения на пост зама Авакова спросила - продолжит ли он поддерживать "Миротворец", который разглашает данные людей и опосредованно причастен к убийствам Олеся Бузины и Олега Калашникова? И как он считает - нормально ли, что в новой команде появился представитель бывшей власти и экс-нардеп "НФ"? Видео ответа, к сожалению, нет, но его пересказали студенты. По убийству Бузины Геращенко заявил, что "Миротворец не имеет к его убийству ни малейшего отношения". Мол, его убили по заказу спецслужб. А по убийству Калашникова новый замглавы МВД сказал что "человек, возлавлявший антимайдан, должен был ожидать возмездия". Но "Миротворец" ни при чем. И они не публикуют запрещённую информацию, а "сепаратистов нужно преследовать и отлавливать". Второй вопрос Геращенко проигнорировал. Но нас он ОЧЕНЬ интересует, мы задаем его новой власти. Ведь по этому видео конечно - у украинской журналистики есть будущее. А у Зе команды?" - Говорится в сообщении.

Премьер-министр Алексей Гончарук отрицает, что имел связи с Антоном Геращенко, которые могли стать причиной назначения экс-нардепа от "Народного фронта" заместителем Арсена Авакова.

Это следует из ответа Гончарука "Стране" , который премьер озвучил на брифинге в Кабинете министров.

Правительство сегодня назначило скандального экс-депутата и создателя сайта "Миротворец" заместителем министра внутренних дел.

В связи с этим "Страна" напомнила Гончаруку, что этой зимой он, еще не будучи премьером, проводил в Киеве мерпориятие новой партии "Люди важливі". На нем присутствовал и Антон Геращенко.

Мы поинтересовалось, повлияло ли это как-то на решение Кабмина назначить экс-нардепа заместителем министра.

Гончарук в ответ заявил, что никаких презентаций с Геращенко не проводил. И был явно недоволен нашим вопросом, обвинив нашего корреспондента в "создании фейков".

Вот как звучал этот диалог:

"Страна": "Этой зимой вы презентовали вместе с Антоном Геращенко презентовали общий проект движение "Люди важливі". Причем, как говорят, именно Антон Геращенко его финансировал. Связано ли с этим его сегодняшнее назначение заместителем министра?". Гончарук: "Зачем вы распространяете ложь? Я с Антоном Геращенко никаких движений не презентовал. Вы - СМИ, или распространитель фейков, скажите мне пожалуйста". "Господин Аваков подал на позицию заместителей 6 человек. Одним из них действительно был Антон Геращенко. Если у кого есть информация, что этот человек, например, является преступником, - дайте мне это... Вы лжете: я не презентовал с господином Геращенко никаких публичных движений", – резюмировал премьер.

В тоже время, стоит отметить, что Алексей Гончарук лукавит. При этом еще и обвиняя нас в "распространении фейков".

В декабре многие СМИ сообщали о том, что Алексей Гончарук и Антон Геращенко участвовали на встрече потенциальных участников нового общественно-политического движения "Люди важливі".

В собрании кроме них участвовали депутат Киевсовета Сергей Гусовский, замминистра экономики Максим Нефьодов, главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов, представители Института будущего, а также прежний министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

Сам Гончарук выступил модератором этой встречи. Более того, в реестре он числится как учредитель ОО "Люди важливі".

Тогда же зимой обсуждалось, что это движение будет преобразовано в партию. По неофициальной информации, финансированием проекта занимался Антон Геращенко. Однако после победы Владимира Зеленского на выборах проект был действительно похоронен, а Гончарук пошел на работу в Офис президента.

Напомним, бывшего нардепа Антона Геращенко назначили замминистра внутренних дел Украины.

Это назначение затмило даже сообщения из Генассамблее ООН в США.

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