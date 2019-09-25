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|Бузину убили по заказу спецслужб. Заместитель Авакова Антон Геращенко
|25.09.2019 15:44
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Новоназначенный заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко заявил, что Олеся Бузину "убили по заказу спецслужб". Об этом Геращенко заявил сразу после своего назначения, сообщает Телеграм-канал
Премьер-министр Алексей Гончарук отрицает, что имел связи с Антоном Геращенко, которые могли стать причиной назначения экс-нардепа от "Народного фронта" заместителем Арсена Авакова.
Это следует из
Правительство сегодня назначило скандального экс-депутата и создателя сайта "Миротворец" заместителем министра внутренних дел.
В связи с этим "Страна" напомнила Гончаруку, что этой зимой он, еще не будучи премьером, проводил в Киеве мерпориятие новой партии "Люди важливі". На нем присутствовал и Антон Геращенко.
Мы поинтересовалось, повлияло ли это как-то на решение Кабмина назначить экс-нардепа заместителем министра.
Гончарук в ответ заявил, что никаких презентаций с Геращенко не проводил. И был явно недоволен нашим вопросом, обвинив нашего корреспондента в "создании фейков".
Вот как звучал этот диалог:
В тоже время, стоит отметить, что Алексей Гончарук лукавит. При этом еще и обвиняя нас в "распространении фейков".
В декабре многие СМИ
Сам Гончарук выступил модератором этой встречи. Более того, в реестре он числится как учредитель ОО "Люди важливі".
Тогда же зимой обсуждалось, что это движение будет преобразовано в партию. По неофициальной информации, финансированием проекта занимался Антон Геращенко. Однако после победы Владимира Зеленского на выборах проект был действительно похоронен, а Гончарук пошел на работу в Офис президента.
Напомним, бывшего нардепа Антона Геращенко назначили замминистра внутренних дел Украины.
Это назначение затмило даже сообщения из Генассамблее ООН в США.