ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОСИЛ ТРАМПА ПРЕДОСТАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О "ДЕЛЕ БАЙДЕНА" ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ НА УКРАИНЕ - СТЕНОГРАММА

ТРАМП ЗАЯВЛЯЛ В РАЗГОВОРЕ С ЗЕЛЕНСКИМ, ЧТО "БЫЛО БЫ ЗДОРОВО", ЕСЛИ БЫ ТОТ ИЗУЧИЛ ДЕЛО БАЙДЕНА - СТЕНОГРАММА

Стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским , который состоялся 25 июля этого года, опубликована на официальном сайте Белого дома.

Имя вице-президента США Джо Байдена в тексте документа встречается несколько раз. При этом в документе указывается, что документ составлен, основываясь на записях сотрудников Белого дома, присутствовавших в кабинете Трампа во время разговора.

Во время разговора Трамп напомнил украинскому коллеге, что «вокруг сына Байдена ходит много разговоров», в частности, что Байден «препятствовал расследованию» в отношении своего сына.

«И многим интересно узнать, можете ли вы что-нибудь сделать вместе с генеральным прокурором», — сказал президент США.

Зеленский отметил, что осведомлён об этой ситуации, а следующий генеральный прокурор будет «своим человеком на 100%».

«Он или она изучит эту ситуацию, особенно в отношении компании, о которой вы сказали», — сказал украинский руководитель, добавив, что любая дополнительная информация по данному случаю станет полезной для расследования.

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