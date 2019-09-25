Сводка Новостей
- Очередной президент очередного сателлита США: стенограмма разговора Трампа и Зе опубликована на сайте Белого дома
- Бузину убили по заказу спецслужб. Заместитель Авакова Антон Геращенко
- Бузину убили по заказу спецслужб. Земаститель Авакова Антон Геращенко
- Век диджитализации: в Украине необходимо обустроить более 700 уличных туалетов в школах
- Антона Геращенко назначили замом Авакова
|Очередной президент очередного сателлита США: стенограмма разговора Трампа и Зе опубликована на сайте Белого дома
|25.09.2019 16:40
|
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОСИЛ ТРАМПА ПРЕДОСТАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О "ДЕЛЕ БАЙДЕНА" ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ НА УКРАИНЕ - СТЕНОГРАММА
ТРАМП ЗАЯВЛЯЛ В РАЗГОВОРЕ С ЗЕЛЕНСКИМ, ЧТО "БЫЛО БЫ ЗДОРОВО", ЕСЛИ БЫ ТОТ ИЗУЧИЛ ДЕЛО БАЙДЕНА - СТЕНОГРАММА
Имя вице-президента США Джо Байдена в тексте документа встречается несколько раз. При этом в документе указывается, что документ составлен, основываясь на записях сотрудников Белого дома, присутствовавших в кабинете Трампа во время разговора.
Во время разговора Трамп напомнил украинскому коллеге, что «вокруг сына Байдена ходит много разговоров», в частности, что Байден «препятствовал расследованию» в отношении своего сына.
Зеленский отметил, что осведомлён об этой ситуации, а следующий генеральный прокурор будет «своим человеком на 100%».