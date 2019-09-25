 Очередной президент очередного сателлита США: стенограмма разговора Трампа и Зе опубликована на сайте Белого дома - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Очередной президент очередного сателлита США: стенограмма разговора Трампа и Зе опубликована на сайте Белого дома
25.09.2019 16:40

ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОСИЛ ТРАМПА ПРЕДОСТАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О "ДЕЛЕ БАЙДЕНА" ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ НА УКРАИНЕ - СТЕНОГРАММА

ТРАМП ЗАЯВЛЯЛ В РАЗГОВОРЕ С ЗЕЛЕНСКИМ, ЧТО "БЫЛО БЫ ЗДОРОВО", ЕСЛИ БЫ ТОТ ИЗУЧИЛ ДЕЛО БАЙДЕНА - СТЕНОГРАММА

Стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля этого года, опубликована на официальном сайте Белого дома.

Очередной президент очередного сателлита США: стенограмма разговора Трампа и Зе опубликована на сайте Белого дома

Имя вице-президента США Джо Байдена в тексте документа встречается несколько раз. При этом в документе указывается, что документ составлен, основываясь на записях сотрудников Белого дома, присутствовавших в кабинете Трампа во время разговора.

Во время разговора Трамп напомнил украинскому коллеге, что «вокруг сына Байдена ходит много разговоров», в частности, что Байден «препятствовал расследованию» в отношении своего сына.

«И многим интересно узнать, можете ли вы что-нибудь сделать вместе с генеральным прокурором», — сказал президент США. 

Зеленский отметил, что осведомлён об этой ситуации, а следующий генеральный прокурор будет «своим человеком на 100%».

«Он или она изучит эту ситуацию, особенно в отношении компании, о которой вы сказали», — сказал украинский руководитель, добавив, что любая дополнительная информация по данному случаю станет полезной для расследования.

 

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