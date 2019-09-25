Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.

«Управление по уголовным делам Министерства изучило официальную запись беседы и пришло к выводу, опираясь на факты и соответствующее законодательство, что не было нарушения норм финансирования избирательных кампаний, что никакие другие действия не требуются», — приводит ТАСС заявление руководителя пресс-службы Минюста США Керри Кьюпек.

Отмечается, что все уполномоченные отделы министерства согласились с юридическим заключением, и ведомство закрыло дело.

Ранее Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским, вокруг которого разгорелся скандал.

В итоге Белый дом опубликовал расшифровку разговора, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что опубликованная стенограмма разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского лишь подтверждает необходимость импичмента главы Белого дома.

«Стенограмма и мошенническое поведение Министерства юстиции в виде причастности к беззаконию президента подтверждают необходимость расследования по делу об импичменте», — заявила Пелоси.

По её словам, опубликованная расшифровка говорит о том, что поведение президента подрывает честность выборов и достоинство занимаемой им должности.

«Президент сначала пытался выдать беззаконие за добродетель внутри Америки, а теперь экспортирует его за границу», — написала спикер.

Демократы палаты представителей ожидают, когда жалоба, поданная «информатором», поступит в разведывательные комитеты конгресса, уточнила политик, добавив, что его данные вызывают «чрезвычайную озабоченность» и не подвергаются сомнению.

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