Сводка Новостей
- Только ЕС и США могут помочь остановить войну на Донбассе. Зеленский
- Дело закрыто: Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского
- Полная стенограмма разговора Зеленского и Трампа
- Очередной президент очередного сателлита США: стенограмма разговора Трампа и Зе опубликована на сайте Белого дома
- Бузину убили по заказу спецслужб. Заместитель Авакова Антон Геращенко
|Дело закрыто: Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского
|25.09.2019 20:04
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Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.
Отмечается, что все уполномоченные отделы министерства согласились с юридическим заключением, и ведомство закрыло дело.
Ранее Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским, вокруг которого разгорелся скандал.
В итоге Белый дом опубликовал расшифровку разговора, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что опубликованная стенограмма разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского лишь подтверждает необходимость импичмента главы Белого дома.
По её словам, опубликованная расшифровка говорит о том, что поведение президента подрывает честность выборов и достоинство занимаемой им должности.
Демократы палаты представителей ожидают, когда жалоба, поданная «информатором», поступит в разведывательные комитеты конгресса, уточнила политик, добавив, что его данные вызывают «чрезвычайную озабоченность» и не подвергаются сомнению.