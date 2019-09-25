Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что помочь остановить войну на Донбассе могут совместные усилия ЕС и США.

"Мы понимаем, что только вместе ЕС и США могут помочь остановить войну на Донбассе", - сказал Зеленский.

В Нью-Йорке началась официальная встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

О начале долгожданного мероприятия с участием двух президентов, сообщает Офис президента Украины в своем Telegram-канале.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

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