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Только ЕС и США могут помочь остановить войну на Донбассе. Зеленский
25.09.2019 20:59

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что помочь остановить войну на Донбассе могут совместные усилия ЕС и США.

 

"Мы понимаем, что только вместе ЕС и США могут помочь остановить войну на Донбассе", - сказал Зеленский.

Только ЕС и США могут помочь остановить войну на Донбассе. Зеленский

В Нью-Йорке началась официальная встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

О начале долгожданного мероприятия с участием двух президентов, сообщает Офис президента Украины в своем Telegram-канале.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

 

 

 

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