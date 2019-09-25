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|Только ЕС и США могут помочь остановить войну на Донбассе. Зеленский
|25.09.2019 20:59
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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что помочь остановить войну на Донбассе могут совместные усилия ЕС и США.
В Нью-Йорке началась официальная встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
О начале долгожданного мероприятия с участием двух президентов, сообщает Офис президента Украины в своем Telegram-канале.