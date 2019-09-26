В ЕС отреагировали на слова Трампа и Зеленского о недостаточной помощи.

Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини Майя Коциянчич: Европейский Союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более €15 млрд грантов и займов для поддержки процесса реформ. "За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Европейского союза. Будучи убежденными сторонниками Украины на ее демократическом пути, и признавая беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается Украина, равно как и беспрецедентные усилия по проведению реформ после Революции 2014 года, Европейский союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал около 15 миллиардов евро грантов и займов для поддержки процесса реформ" , - говорится в заявлении пресс-секретаря Могерини. В нем также указывается, что сумма в 15 миллиардов евро не включает "многочисленных вкладов" от отдельных стран-членов ЕС, которые так же были предоставлены Украине. "Последовательным месседжем было - чем больше реформ в Украине, тем больше поддержки от ЕС. И за последние 5 лет в результате этой амбициозной программы реформ, решительно поддерживаемой и сопровождаемой Европейским союзом, Украина достигла большего, чем два десятилетия назад", - уверены в ЕС. "Хорошие слова, но в реальности – большая часть денег ушла структурам и фондам Джорджа Сороса по грантовым программам, а часть, через кредиты МВФ, ЕБРР и другие финансовые организации осела на офшорных счетах Гонтаревой, Порошенко, Яценюка, Гройссмана и их окружения. За всю эту поддержку Украине придётся расплачиваться государственными активами, банками и стратегическими предприятиями, которые пойдут с молотка по самой масштабной программе приватизации в истории Украины: 10 крупнейших банков Украины, со всеми активами в залоге будут проданы... Прав был Дубинский – кризиса нет, они просто ... наши деньги. Назовите хотябы одну страну в мире, которой помогло сторудничество с Международным валютным фондом?" - Отмечают аналитики телеграм-канала "Разведчик". Политический аналитик Руслан Бортник проанализировал основные заявления презиента Зеленского на Генассамблее ООН. "Ключевые тезисы:

- Украина страдает от российской агрессии и оккупации - мы понесли огромные человеческие и экономические потери;

- завершение войны, возвращение территорий и достижение мира - мои задачи, НО не ценой свободы или права на собственный выбор -(ключевой тезис)!!!;

- вы должны к нам прислушиваться, и в принципе, вы нам должны, поскольку мы отказались от ядерного потенциала большего чем у Китая, Франции и Британии вместе взятых;

- мировая система переживает кризис, который может превратиться в новую мировою войну,в которой не будет победителей (наиболее длинный по времени тезис).

Через историю со Слипаком Президент пытался вызвать эмоциональную реакцию у полупустого зала, но демонстрация пули вызвала серьезное дежавю с Порошенко.

Вообще речь Зеленского была намного менее радикальной нежели аналогичные выступления предшественника, но схема и способ её выполнения (общий патерн) были очень похожи. То ли люди пишущие речи остались от предшественника, то ли эта схематичность заразна. Что-то было в этом и от Гретте Тунберг, и от Ющенко и Порошенко, и от самого Зеленского конечно (финальная шутка об анонсе мировой войны).

К сожалению Президент не использовал трибуну ООН для презентации планов по завершению войны в Украине или переустройства ООН (которое он так критиковал). А это хорошая платформа. Тем более Зеленский приехал на ГА ООН в качестве "политической звезды" и вызывает повышенное внимание.

Складывается чувство, что все же к выступлению в ООН никто особенно не готовился и это только повод для встречи с Д. Трампом." - Заявил Руслан Бортник, Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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