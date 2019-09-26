Сводка Новостей
- В Германии подсчитали сумму выделенной Украине помощи
- В ЕС отреагировали на слова Зеленского о недостаточной помощи - уже мобилизовали более €15 млрд грантов и займов
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|В Германии подсчитали сумму выделенной Украине помощи
|26.09.2019 07:54
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С начала кризиса на Украине власти Германии выделили стране €1,4 млрд, пишет
Отмечается, что только в рамках сотрудничества в целях содействия развитию Украины Берлин потратил с 2014 года €544 млн.
Ещё €110 млн было выделено в качестве гуманитарной помощи, также Киев получил финансовый кредит на €500 млн, ещё €25 млн были предоставлены на меры по стабилизации ситуации в стране, также около €200 млн были переданы Киеву по каналам ЕС.
По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, по объёмам предоставленной помощи Германия занимает третье место между доноров Украины после ЕС и США.
Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич назвала объём помощи Украине от ЕС беспрецедентным. По её словам, Евросоюз и европейские финансовые институты с 2014 года «мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ» вУкраине.
Ранее американский руководитель Дональд Трамп заявил, что США будут удерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад».