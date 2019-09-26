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- "Дело Байдена" - последствия: любую экономическую и военную помощь Украине США привяжут к борьбе с коррупцией
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|"Дело Байдена" - последствия: любую экономическую и военную помощь Украине США привяжут к борьбе с коррупцией
|26.09.2019 08:50
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Министерство обороны США будет оценивать прогресс в борьбе с коррупцией на Украине при решении вопроса о предоставлении стране военной помощи. Об этом заявил в среду журналистам министр обороны США Марк Эспер.
В понедельник газета
В среду президент Украины Владимир Зеленский заверил Трампа во время встречи в Нью-Йорке, где в эти дни проходят общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что одним из его приоритетов является борьба с коррупцией в стране. Он выразил уверенность, что проблему удастся решить.
В конце августа американская газета
Решение Трампа было воспринято в штыки законодательной ветвью власти США. Члены Сената и Палаты представителей Конгресса, представляющие как правящую Республиканскую, так и оппозиционную Демократическую партию публично предупредили Белый дом, что восстановят финансирование программ военной помощи Украине, если власть целиком прекратит ее оказание или урежет ее объем. В таком случае президент смог бы заблокировать действия Конгресса только за счет применения права вето.
12 сентября представитель американской администрации высокого ранга сообщил ТАСС, что Государственный департамент и Министерство обороны США приступают к выполнению обязательств по финансированию помощи Украине в области обороны и безопасности. Речь шла как минимум о $250 млн по линии Пентагона и еще о приблизительно $140 млн по линии Госдепа.