Министерство обороны США будет оценивать прогресс в борьбе с коррупцией на Украине при решении вопроса о предоставлении стране военной помощи. Об этом заявил в среду журналистам министр обороны США Марк Эспер.

"Коррупция является очень серьезным вопросом для Пентагона. Это вызывало беспокойство с точки зрения межведомственного взаимодействия, и это также вызывало вопросы у Конгресса. Насколько я помню, это было указано в законе, что необходим осязаемый прогресс в борьбе с коррупцией. Так что это одна из многих вещей, которые, как я думаю, мы должны продолжать оценивать", - сказал он, отвечая на вопрос, не расходятся ли позиции Пентагона и Белого дома в вопросе, насколько успешно на Украине ведется борьба с коррупцией.

"Когда я говорил с моим [украинским] коллегой одну или две недели назад, я поднял именно этот вопрос - они должны разобраться с коррупцией, потому что мы обязаны ответственно обращаться с деньгами налогоплательщиков", - добавил Эспер.

В понедельник газета The Washington Post со ссылкой на трех представителей американской администрации высокого ранга сообщила о том, что президент США Дональд Трамп отдавал распоряжение о временной блокировке выделения военной помощи Украине, поскольку опасался, что средства будут ненадлежащим образом израсходованы из-за коррупции в этой стране.

В среду президент Украины Владимир Зеленский заверил Трампа во время встречи в Нью-Йорке, где в эти дни проходят общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что одним из его приоритетов является борьба с коррупцией в стране. Он выразил уверенность, что проблему удастся решить.

В конце августа американская газета Politico проинформировала о том, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечалось в статье, глава американской администрации хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены.

Решение Трампа было воспринято в штыки законодательной ветвью власти США. Члены Сената и Палаты представителей Конгресса, представляющие как правящую Республиканскую, так и оппозиционную Демократическую партию публично предупредили Белый дом, что восстановят финансирование программ военной помощи Украине, если власть целиком прекратит ее оказание или урежет ее объем. В таком случае президент смог бы заблокировать действия Конгресса только за счет применения права вето.

12 сентября представитель американской администрации высокого ранга сообщил ТАСС, что Государственный департамент и Министерство обороны США приступают к выполнению обязательств по финансированию помощи Украине в области обороны и безопасности. Речь шла как минимум о $250 млн по линии Пентагона и еще о приблизительно $140 млн по линии Госдепа.

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