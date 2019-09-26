Миссия Международного валютного фонда (МВФ) после двухнедельной работы покинет Киев без оснований рекомендовать совету директоров МВФ заключить с Украиной новую программу кредитования. Об этом Украинским новостям сообщили несколько источников, знакомых с предварительными результатами работы миссии. Источники отмечает, что причин этому несколько: ситуация с Приватбанком, госбюджет и возможная смена руководства НБУ. Переговоры миссии МВФ в Киеве, которые проходили с 12 сентября, осложнил премьер Алексей Гончарук своим заявлением изданию FT по поводу Приватбанка и его бывших владельцев. В МВФ оно вызвало тревогу, говорят источники агентства. Эксперты МВФ прибыли в Украину 11 сентября, и в этот же день премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что целью переговоров является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества. Это означает, что к концу работы миссии 24 сентября должен был быть подготовлен проект меморандума о сотрудничестве, который бы, по ожиданию украинской стороны, предполагал заключение 3-годичной программы EFF по выделению до $6 млрд. Параллельно Киев планировал договориться о кредитовании приблизительно на такую же сумму со Всемирным банком. Кредит ВБ не должен был быть напрямую привязан к EFF, однако без финансирования МВФ средства бы не выделялись. По информации агентства, задача МВФ продлила работу в Киеве на два дня и намерена завершить ее в четверг, 26 сентября. Однако в итоге не будет не то, что согласованного меморандума о сотрудничестве, не будет даже проекта этого документа. Основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками Приватбанка, агентству источники, знакомые с процессом переговоров. Буквально на следующий день после начала работы миссии МВФ, 13 сентября прежний совладелец банка Игорь Коломойский заявил, что готов на мировое соглашение и на обмен $2 млрд, которые у него были в Приватбанке на акции банка. "Я признаю, что была проведена эмиссия государством на 155 или 160 миллиардов. Отдайте мне акции на мои 60 из 200 миллиардов, и будем вместе сосуществовать", - цитирует Коломойского FinСlub. Через несколько дней, 17 сентября Financial Times опубликовала материал, в котором говорится, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о желании Киева достичь компромисса с бывшими владельцами банка. Сразу же поле выхода публикации премьер-министр Гончарук дал комментарий о том, что правительство не ведет никаких переговоров по поиску компромисса. "Правительство внимательно изучает ситуацию вокруг Приватбанка (в том числе и переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предварительной независимой наблюдательным советом банка). Никаких переговоров правительство ни с кем не ведет", - отметил премьер. Заявления Гончарука миссией МВФ были восприняты "с большой тревогой", отметил агентству собеседник. Вопрос ситуации с Приватбанком поднимался и на встрече экспертов МВФ с Президентом Владимиром Зеленским - это подтвердила пресс-служба главы государства. В МВФ считают невозможным отмену национализации банка или возврат части акций прежним владельцам. На сегодняшний в МВФ решают вопрос, каким образом не допустить изменение позиции государства в Привате. Первый вариант - получить от Украины гарантии в устной, а вероятно и в письменной форме. Второй, по информации агентства, наиболее возможный - прописать в меморандуме условие, которое бы заблокировало какие-либо действия по возврату банка прежним владельцам. На сегодняшний день предыдущий хозяин акций банка не имеет права требовать от инвестора возмещения любых убытков, понесенных в результате приобретения инвестором акций банка - это определено законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (ст.41 п.6). "Сейчас рассматривается вариант, чтобы не допустить отката назад по Привату. Пока точно не ясно, как это будет сделано. Но разговор идет довольно конкретно, вплоть до возможности изменения законодательства", - отметил источник. Более детальной информации собеседник не предоставил, однако можно предположить, что один из вариантов - фиксация в меморандуме недопустимости изменений в закон о гарантировании вкладов. Еще один вопрос, из-за которого пока программа не может быть предоставлена - неясность с окончательной версией госбюджета на 2020 года. Пока правительство подало в Раду, можно сказать, предварительный проект госбюджета. Уже в октябре Кабмин утвердит новые макропоказатели и документ будет изменен и проанализирован МВФ. "Пока у фонда есть вопросы и к макропоказателям, и к дефициту бюджета", - отметил собеседник агентства, знакомый с ходом переговоров. Третий вопрос - сохранение независимости Национального банка. В МВФ опасаются, что если руководство НБУ будет сменено, а такую вероятность продолжают подтверждать источники агентства, то это может отразиться на независимости регулятора. Для увольнения правления должны быть веские причины - по закону о НБУ увольнение членов правления и главы вероятно в случае утраты безупречной деловой репутации. На сегодняшний день Национальное антикоррупционное бюро расследует дело по факту декларирования главой НБУ Яковом Смолием в 2015-2017 годах недостоверной информации. Теоретически, результаты этого расследования и могут стать основанием для переоценки репутации главы регулятора. Кстати, Смолий не присутствовал на встрече Президента с миссией МВФ 20 сентября, на которой были все подписанты программы финансирования. В НБУ изданию подтвердили, что Смолия на встрече не было. А источники уточнили, что его на эту встречу не приглашали. Представители всех ветвей власти Украины заявляют, что сотрудничество с МВФ увеличивает доверие инвесторов. Однако, с другой стороны, необходимость поддержки МВФ подтверждает, что в стране все-таки существуют финансовые проблемы или угроза возникновения таковых. На сегодняшний день валютные резервы НБУ не вызывают опасения, и в ближайшее время крупных внешних выплат Украине делать не нужно. По данным на 11 сентября резервы Нацбанка превышают $22 млрд, из которых чистых - более $12. Средства МВФ не работают напрямую на экономику, а зачисляются именно в резервы, которые на самом деле могли быть и больше, если бы Нацбанк активнее скупал валюту с рынка. Это бы позволило остановить аномальное укрепление гривны. Сейчас доллар дешевеет по нескольким причинам. Рынок переполнен за счет поступлений от экспорта сельхозпродукции и вливания валюты нерезидентами, которые выкупают гривневые ценные бумаги (ОВГЗ) правительства. Гривна нужна Минфину, поскольку из-за ее укрепления снижаются поступления в бюджет - в нем дыра уже более чем в 30 млрд грн. При этом, скоро тренд изменится - ОВГЗ придется выкупать, и гривна начнет слабеть - проект бюджета 2020 года рассчитывался исходя из курса 28.2 грн/$1. Не зря же цены не снижаются вслед за курсом - рынок ждет "отката" назад. Если бы даже сейчас НБУ начал активнее выкупать валюту, гривна бы вошла в обыкновенный уже курс 27-28 грн/$1. В итоге, бюджетная дыра могла бы сократиться, а валютные резервы НБУ - существенно увеличиться. Необходимость в новой программе МВФ практически бы отпала по причине отсутствия угроз для финансово-экономической ситуации. В этом случае, подтверждение здорового состояния экономики Украины со стороны МВФ вызвало бы значительно больший интерес инвесторов, чем предоставление новой программы поддержки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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