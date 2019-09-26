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|Денег не будет: Украина не договорилась с МВФ о новом кредите
|26.09.2019 10:05
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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) после двухнедельной работы покинет Киев без оснований рекомендовать совету директоров МВФ заключить с Украиной новую программу кредитования.
Об этом
Переговоры миссии МВФ в Киеве, которые проходили с 12 сентября, осложнил премьер Алексей Гончарук своим заявлением изданию FT по поводу Приватбанка и его бывших владельцев. В МВФ оно вызвало тревогу, говорят источники агентства.
По информации агентства, задача МВФ продлила работу в Киеве на два дня и намерена завершить ее в четверг, 26 сентября. Однако в итоге не будет не то, что согласованного меморандума о сотрудничестве, не будет даже проекта этого документа.
Через несколько дней, 17 сентября Financial Times опубликовала материал, в котором говорится, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о желании Киева достичь компромисса с бывшими владельцами банка.
В МВФ считают невозможным отмену национализации банка или возврат части акций прежним владельцам. На сегодняшний в МВФ решают вопрос, каким образом не допустить изменение позиции государства в Привате.
На сегодняшний день предыдущий хозяин акций банка не имеет права требовать от инвестора возмещения любых убытков, понесенных в результате приобретения инвестором акций банка - это определено законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (ст.41 п.6).
Еще один вопрос, из-за которого пока программа не может быть предоставлена - неясность с окончательной версией госбюджета на 2020 года. Пока правительство подало в Раду, можно сказать, предварительный проект госбюджета. Уже в октябре Кабмин утвердит новые макропоказатели и документ будет изменен и проанализирован МВФ.
Третий вопрос - сохранение независимости Национального банка. В МВФ опасаются, что если руководство НБУ будет сменено, а такую вероятность продолжают подтверждать источники агентства, то это может отразиться на независимости регулятора.
Для увольнения правления должны быть веские причины - по закону о НБУ увольнение членов правления и главы вероятно в случае утраты безупречной деловой репутации.
На сегодняшний день Национальное антикоррупционное бюро расследует дело по факту декларирования главой НБУ Яковом Смолием в 2015-2017 годах недостоверной информации. Теоретически, результаты этого расследования и могут стать основанием для переоценки репутации главы регулятора.
Кстати, Смолий не присутствовал на встрече Президента с миссией МВФ 20 сентября, на которой были все подписанты программы финансирования. В НБУ изданию подтвердили, что Смолия на встрече не было. А источники уточнили, что его на эту встречу не приглашали.
Представители всех ветвей власти Украины заявляют, что сотрудничество с МВФ увеличивает доверие инвесторов.
Однако, с другой стороны, необходимость поддержки МВФ подтверждает, что в стране все-таки существуют финансовые проблемы или угроза возникновения таковых.
На сегодняшний день валютные резервы НБУ не вызывают опасения, и в ближайшее время крупных внешних выплат Украине делать не нужно.
Если бы даже сейчас НБУ начал активнее выкупать валюту, гривна бы вошла в обыкновенный уже курс 27-28 грн/$1. В итоге, бюджетная дыра могла бы сократиться, а валютные резервы НБУ - существенно увеличиться. Необходимость в новой программе МВФ практически бы отпала по причине отсутствия угроз для финансово-экономической ситуации. В этом случае, подтверждение здорового состояния экономики Украины со стороны МВФ вызвало бы значительно больший интерес инвесторов, чем предоставление новой программы поддержки.