ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОНБАССА

На встречу с главой белорусского государства приехали представители информационных агентств "Укринформ" и "Интерфакс-Украина", телеканалов "Украина", "112 Украина" и "1+1", газеты "Правительственный курьер".

"Мы впервые, к сожалению, встречаемся в формате прямого разговора с представителями таких крупных средств массовой информации Украины. Это хорошая практика, и я бы предложил такое общение сделать традицией.

Во-первых, я узнаю очень много от вас о том, что происходит сейчас в Украине.

С другой стороны, у меня есть возможность без всяких кривотолков, измышлений донести свою позицию по фундаментальным вопросам наших отношений, - сказал Президент. - Здесь вы представляете не только средства массовой информации, но и весь народ Украины. И для нас эта встреча - возможность честного и откровенного диалога".