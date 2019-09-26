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БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОНБАССА. Лукашенко
26.09.2019 10:24

ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОНБАССА

БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОНБАССА. Лукашенко

"Украина должна быть единой и неделимой" — Лукашенко на встрече с украинскими СМИ.

 

На встречу с главой белорусского государства приехали представители информационных агентств "Укринформ" и "Интерфакс-Украина", телеканалов "Украина", "112 Украина" и "1+1", газеты "Правительственный курьер".

"Мы впервые, к сожалению, встречаемся в формате прямого разговора с представителями таких крупных средств массовой информации Украины. Это хорошая практика, и я бы предложил такое общение сделать традицией.

 

Во-первых, я узнаю очень много от вас о том, что происходит сейчас в Украине.

 

С другой стороны, у меня есть возможность без всяких кривотолков, измышлений донести свою позицию по фундаментальным вопросам наших отношений, - сказал Президент. - Здесь вы представляете не только средства массовой информации, но и весь народ Украины. И для нас эта встреча - возможность честного и откровенного диалога".

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы и украинцы настолько тесно связаны общими корнями - историческими, духовными, семейными, что не имеют права потерять это единство.

"Мы просто обязаны сохранить это славянское кровное родство ради будущих поколений.

 

Передать его детям во имя сохранения мира и стабильности на наших землях, - убежден глава государства. - Мы всегда чувствовали поддержку друг друга, невзирая на те потрясения, которыми нас испытывало и испытывает время. Но мы знаем, что нам по силам вместе преодолеть все трудности и найти решения на благо наших стран и народов".

Президент отметил, что Украина - главный сосед Беларуси, один из главных торгово-экономических партнеров, и именно следовательно отношения с ней всегда были в приоритете. Беларусь и Украина сотрудничают по широкому спектру вопросов: международная безопасность, экономика и торговля, культура, наука, спорт, гуманитарные проекты. И каждое из этих направлений имеет очень существенное значение, подчеркнул Александр Лукашенко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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