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- БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОНБАССА. Лукашенко
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|БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОНБАССА. Лукашенко
|26.09.2019 10:24
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ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОНБАССА
На встречу с главой белорусского государства приехали представители информационных агентств "Укринформ" и "Интерфакс-Украина", телеканалов "Украина", "112 Украина" и "1+1", газеты "Правительственный курьер".
Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы и украинцы настолько тесно связаны общими корнями - историческими, духовными, семейными, что не имеют права потерять это единство.
Президент отметил, что Украина - главный сосед Беларуси, один из главных торгово-экономических партнеров, и именно следовательно отношения с ней всегда были в приоритете. Беларусь и Украина сотрудничают по широкому спектру вопросов: международная безопасность, экономика и торговля, культура, наука, спорт, гуманитарные проекты. И каждое из этих направлений имеет очень существенное значение, подчеркнул Александр Лукашенко.