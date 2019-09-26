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|И снова молодец: экс-глава Нацполиции Князев стал советником Авакова и членом коллегии МВД
|26.09.2019 11:20
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Сергей Князев, ранее занимавший пост руководителя Национальной полиции Украины, продолжит работу в должности советника министра внутренних дел и члена коллегии МВД, сообщает департамент коммуникации МВД Украины в четверг.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что решение об отставке Князева с поста главы Нацполиции - это плановый шаг, не обусловленный негативными факторами и "грязной информационной кампанией" против офицера полиции.
Аваков также сообщил, что по представлению главы Нацполиции от 9 сентября полковник полиции Вадим Троян, ранее занимавший должность замминистра внутренних дел, назначен заместителем главы Национальной полиции.
Как сообщалось, 24 сентября Князев заявил, что принял решение подать в отставку с поста руководителя Национальной полиции Украины и уже передал соответствующий рапорт Авакову. Он был назначен руководителем Нацполиции в феврале 2017 года.
Накануне он опроверг появившуюся в СМИ и соцсетях информацию о том, что его бывшая жена Виктория пыталась провезти в Польшу незадекларированную крупную сумму евро. Он пояснил, что его бывшая жена действительно пересекала границу с коллегой, но наличные принадлежали именно ему.
25 сентября на должность руководителя Нацполиции был назначен Игорь Клименко, который при Князеве был заместителем главы Нацполиции.