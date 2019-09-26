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|Лукашенко готов ввести миротворцев на Донбасс
|26.09.2019 11:39
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Беларусь готова ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинским журналистам.
Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев и контроле участка украино-российской границы при условии согласия сторон.
По словам главы республики, Минск продолжит делать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины.
Напомним, что Лукашенко надеется решить с Зеленским те проблемы, которые не мог годами разрулить с Порошенко.