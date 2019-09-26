Нацсовет лишил телеканал «112 Украина» лицензии на цифровое вещание. Решение было принято единогласно всем составом совета. Решение по ануллированию лицензии для 112 Украина – вступает в силу с дня его принятия, таким образом, в течение нескольких часов канал могут отключить от вещания в цифровом формате. Есть информация о том, что телеканал 112 Украина отключат от вещания завтра. "Нет ничего глупее, чем бороться с политиком, закрывая рот связанным с ним #СМИ Нет ничего бездумнее, чем превращать полученную власть в коронованного покойника, о котором или хорошо, или ничего. Нет ничего опаснее, чем демонстрировать другим собственникам СМИ, что власть любит исключительно договороспособных. Нет ничего ошибочнее, чем начинать правление с мести. Мести журналистам за опостылевшего кому-то политика.

Потому что тот, кто собирается мстить, должен копать сразу две могилы. Вторую для себя. Такова народная мудрость." - Заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш. "Симпатики Зеленского долго держались, но в последние недели не выдержали и они – пошла первая трещина. Даже те, кто был ему очень лоялен все это время, начали довольно раздраженно задавать вопросы. И по кадрам, и по законодательным инициативам. И ответов на эти вопросы у Зе нет.

Пока это не обвал рейтинга и не тотальное разочарование, конечно. Но путь вниз, походу, начался." - Высказал мнение политический аналитик Вячеслав Чечило. Заявление международного редакционного совета "112 Украина" относительно решения Нацсовета по ТВ о прекращении срока действия цифровой лицензии телеканала Из-за беспрецедентного и политически мотивированного решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о лишении цифровой лицензии телеканала "112 Украина" Международный редакционный совет телеканала, в состав которого, в частности, входят депутаты Европарламента Нейтан Гилл (Великобритания), Арне Герике(Германия) и Дэвид Коберн (Великобритания), обращается к дипломатическим учреждениям и международным организациям в сфере защиты прав журналистов со следующим заявлением: Международный редакционный совет телеканала "112 Украина" расценивает решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины как предвзятые и политически мотивированные действия регулятора, следствием которых является дальнейшее наступление на права журналистов и ограничение свободы слова в Украине. Международный редакционный совет считает, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в очередной раз продемонстрировал, что действует прежде только как карательный орган и является угрозой для соблюдения главных принципов функционирования СМИ в демократическом обществе. Международный редакционный совет рассматривает решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания как незаконное решение нелегитимного органа государственной власти. Полномочия трех членов Нацсовета истекли еще в начале июля 2019 года – соответственно, они не имеют права участвовать в заседаниях и голосованиях Нацсовета. Согласно нормам украинского законодательства, их действия являются самовольным присвоением полномочий. Также, согласно закону о Нацсовете, его заседания являются правомочными, если в них принимают участие не менее 6 членов Нацсовета. Учитывая то, что трое из восьми членов Нацсовета не имеют права на участие в его заседаниях, такие заседания и принятые на них решения также являются незаконными. Международный редакционный совет обращает внимание на то, что решение об аннулировании цифровой лицензии телеканала "112 Украина" было принято органом власти, который не имеет безупречной профессиональной репутации и является фигурантом громкого коррупционного скандала. Сегодня Государственное бюро расследований расследует факт вероятной растраты регулятором более 100 миллионов гривен во время закупки системы мониторинга телеканалов. Международный редакционный совет указывает на вероятную предвзятость украинского суда, поскольку в украинских СМИ широко обсуждалась информация о том, что накануне заседания по поводу лицензий телеканала "112 Украина" двое судей вызывались "на ковер" в кабинет президента Украины. Международный редакционный совет расценивает действия Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания как продолжение атаки на свободу слова в Украине, которая началась при президентстве Петра Порошенко и, к сожалению, продолжается и при новой власти. Если раньше за свою независимую позицию телеканал "112 Украина" подвергался давлению через неконституционные решения Верховной Рады Украины, запугивания журналистов со стороны праворадикальных организаций и агрессивную политику Нацсовета, то после смены власти ситуация вокруг телеканала ухудшилась еще больше. В июле здание, в котором расположен телеканал, было обстреляно из гранатомета – правоохранительные органы квалифицировали это набег как террористический акт и до сих пор не нашли виновных. А недавно действующий депутат украинского парламента Сергей Высоцкий позволил себе прямые призывы к расстрелу телеканала с использованием противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). К сожалению, украинская власть продолжает игнорировать многочисленные обращения Международного редакционного совета и трудового коллектива телеканала и никоим образом не отреагировала на террористические действия и провокационные заявления в адрес телеканала. Международный редакционный совет вынужден констатировать, что притеснения со стороны Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания имеют системный характер: помимо давления на канал "112 Украина" действия Нацсовета могут привести к прекращению вещания на телеканалах "NewsOne" и "ZIK". Недавно Нацсовет направил обращения в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "NewsOne". Причиной направления судебного иска стали некоторые высказывания гостей канала в прямом эфире, за которые, по нормам украинского законодательства, телеканал вообще не должен нести никакой ответственности. Международный редакционный совет намерен продолжить работу по включению вопроса подавления свободы слова в Украине, произвола со стороны Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, безнаказанности радикальных организаций и недостаточной безопасности украинских журналистов в повестку дня главных европейских и международных организаций, которые занимаются защитой прав человека и демократических свобод. Также Международный редакционный совет призывает дипломатические учреждения в Украине выразить свою позицию относительно действий украинской власти в сфере телевидения. Международный редакционный совет выражает поддержку коллективу "112 Украина" и отмечает, что приложит максимум усилий для привлечения внимания мира к срочной защите самого популярного информационного телеканала Украины, нынешние обвинения на который свидетельствуют о серьезной угрозе независимости СМИ в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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