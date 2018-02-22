Вице-премьер-министр Владимир Кистион сообщил, что планируется на протяжении двух дней заслушать предложения международных компаний, которые сообщили о желании участвовать в управлении газотранспортной системой Украины. Вчера 23.44 | комментариев: По словам Кистиона, консультации начали с первыми семью международными компаниями Фото: Володимир Кістіон / Facebook "Начали консультации с первыми семью международными компаниями, которые проявили интерес в совместном управлении газотранспортной системой Украины. В течение двух дней заслушаем предложения тех, кто выразил готовность подставить плечо Украине и в дальнейшем гарантировать энергетическую безопасность нашей стране и Европе в частности", – отметил он. https://www.facebook.com/volodymyr.kistion/posts/1970335016564173 29 сентября 2017 года НАК "Нафтогаз України" согласовала проведение внутренней реорганизации компании "Укртрансгаз" с целью создания в ее структуре филиала "Оператор ГТС Украины".Глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил 11 октября, что привлечение европейских компаний к управлению украинской ГТС является необходимым условием для сохранения транзита газа через территорию страны.24 января 2018 года глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил, что компанию исключили из переговоров с потенциальными партнерами по управлению ГТС. Он отметил, что этим занимается правительство.Президент Петр Порошенко сообщил 17 февраля, что более 10 всемирно известных компаний заявили о желании принимать участие в управлении ГТС Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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