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|Правительство начало консультации с международными компаниями, которые заявили о желании участвовать в управлении ГТС Украины
|22.02.2018 00:13
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https://www.facebook.com/volodymyr.kistion/posts/1970335016564173
29 сентября 2017 года НАК "Нафтогаз України" согласовала проведение внутренней реорганизации компании "Укртрансгаз" с целью создания в ее структуре филиала "Оператор ГТС Украины".Глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил 11 октября, что привлечение европейских компаний к управлению украинской ГТС является необходимым условием для сохранения транзита газа через территорию страны.24 января 2018 года глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил, что компанию исключили из переговоров с потенциальными партнерами по управлению ГТС. Он отметил, что этим занимается правительство.Президент Петр Порошенко сообщил 17 февраля, что более 10 всемирно известных компаний заявили о желании принимать участие в управлении ГТС Украины.
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