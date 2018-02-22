Повторный матч состоится 13 марта в Риме

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Шахтер" (Украина) - "Рома" (Италия) 2:1

Голи: Феррейра, 52; Фред, 71 - Дженгиз Юндер, 41

"Рома" убедительнее выглядела в первом тайме и открыла счет на 41-й минуте. Эдин Джеко передачей вразрез вывел один на один Дженгиза Юндера, который перебросил мяч через Андрея Пятова в пустые ворота.

Перед самым перерывом "Шахтер" получил еще одну неприятность - во время верховой борьбы с Джеко удар в колено получил центральный защитник Сергей Кривцов, который покинул поле на носилках.

"Шахтер" не конфузил и восстановил равновесие сразу после перерыва. На 52-й минуте Ярослав Ракицкий отличной передачей со своей половины поля вывел на ударную позицию Феррейра, который обыграл Костаса Маноласа и точно пробил по воротам.

"Шахтер" продолжал атаковать и на 71-й минуте вышел вперед. Тайсон заработал опасный штрафной, а Фред блестящим ударом вогнал мяч в девятку.