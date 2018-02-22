Сводка Новостей
- Гривна к доллару подорожала до 26,99 грн/$
- "Индекс восприятия коррупции" Transparency International: Украина поднялась на одну позицию в рейтинге и обошла РФ
- Трамп встретился в Белом доме с учениками школы во Флориде, где застрелили 17 человек. Фоторепортаж
- Билецкий о задержании "нацдружинами" потенциальных правонарушителей: Сдаем полиции. Не в лес же их вывозить
- В аэропорту Киев продают арестованный российский Boeing
|"Шахтер" победил "Рому" в 1/8 финала Лиги чемпионов
|22.02.2018 00:13
|
Повторный матч состоится 13 марта в РимеДонецкий "Шахтер" победил итальянскую "Рому" в первом мате 1/8 финала Лиги чемпионов
"Шахтер". Фото: shakhtar.com
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Шахтер" (Украина) - "Рома" (Италия) 2:1
Голи: Феррейра, 52; Фред, 71 - Дженгиз Юндер, 41
"Рома" убедительнее выглядела в первом тайме и открыла счет на 41-й минуте. Эдин Джеко передачей вразрез вывел один на один Дженгиза Юндера, который перебросил мяч через Андрея Пятова в пустые ворота.
Перед самым перерывом "Шахтер" получил еще одну неприятность - во время верховой борьбы с Джеко удар в колено получил центральный защитник Сергей Кривцов, который покинул поле на носилках.
"Шахтер" не конфузил и восстановил равновесие сразу после перерыва. На 52-й минуте Ярослав Ракицкий отличной передачей со своей половины поля вывел на ударную позицию Феррейра, который обыграл Костаса Маноласа и точно пробил по воротам.
"Шахтер" продолжал атаковать и на 71-й минуте вышел вперед. Тайсон заработал опасный штрафной, а Фред блестящим ударом вогнал мяч в девятку.
Повторный матч состоится 13 марта в Риме.