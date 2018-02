Компания SpaceX не смогла запустить ракету Falcon 9 с первыми тестовыми спутниками для раздачи интернета Microsat 2a и Microst 2b. | Вчера 23.59 | комментариев: Falcon 9 должна вывести на орбиту тестовые спутники Фото: ЕРА По предварительным оценкам, погода должна была быть благоприятной для запуска ракеты с вероятностью 90%. Однако запуск пришлось перенести. Falcon 9 должна вывести на орбиту тестовые спутники для раздачи интернета Microsat 2a и Microst 2b, а также испанский спутник PAZ для радиолокационного наблюдения. Falcon 9 and PAZ are vertical on Space Launch Complex 4E at Vandenberg Air Force Base in California. Weather is 90% favorable for tomorrow's launch at 6:17 a.m. PST, 14:17 UTC. pic.twitter.com/bL1VjHmIhV — SpaceX (@SpaceX) 20 февраля 2018 г. SpaceX планирует вести прямую трансляцию запуска Falcon 9 на своем YouTube-канале.ВИДЕО 21 февраля издание The Verge, Space X разработала план по созданию собственной коммуникационной сети, с помощью которой она сможет предоставить доступ к интернету по всему миру. Для этого компания до 2024 года планирует вывести на орбиту 12 тыс спутников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



