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|SpaceX перенесла запуск в космос спутников, предназначенных для раздачи интернета по всему миру
|22.02.2018 00:21
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Falcon 9 and PAZ are vertical on Space Launch Complex 4E at Vandenberg Air Force Base in California. Weather is 90% favorable for tomorrow's launch at 6:17 a.m. PST, 14:17 UTC. pic.twitter.com/bL1VjHmIhV— SpaceX (@SpaceX) 20 февраля 2018 г.
SpaceX планирует вести прямую трансляцию запуска Falcon 9 на своем YouTube-канале.ВИДЕО21 февраля издание The Verge, Space X разработала план по созданию собственной коммуникационной сети, с помощью которой она сможет предоставить доступ к интернету по всему миру. Для этого компания до 2024 года планирует вывести на орбиту 12 тыс спутников.
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