В попытках оправдать российского керлингиста Александра Крушельницкого, в допинг-пробах которого нашли мельдоний, следует перестать соперничать со сказочником Хансом Кристианом Андерсеном, отметила теннисистка из РФ Анна Чакветадзе. Вчера 23.39 | комментариев: Теннисистка предполагает, что Крушельницкий сам мог принять допинг Фото: ЕРА "Рассматриваются, как обычно, несколько вариантов: заказали, подсыпали, ревновали жену. Но почему никто даже не заикнулся о том, что, мол, так и так, чувак действительно взял и сожрал эти необычайно известные уже во всем мире таблетки милдроната?! Почему всегда виноваты все вокруг и зачем постоянно искать ответственных за свои ошибки и промахи? Может, ему во сне через трубку вкачали?" – написала она.По словам теннисистки, следует перестать соперничать со сказочником Хансом Кристианом Андерсеном."Пора очнуться и перестать уминать за обе щеки запрещенные пилюльки. Ну, а если не тянешь, значит, пора сворачиваться, а не подставлять тех, кто будет, изворачиваясь, как уж на сковородке, очищать твою запятнанную репутацию", – заявила Чакветадзе. Облобызали тему допинга в керлинге вдоль и поперёк. Только ленивый не высказался!а я к категории ленивых себя ну никак не отношу) Интернет кишит вопросами-почему!? Рассматриваются ,как обычно несколько вариантов.заказали,подсыпали,ревновали жену,но почему никто даже не заикнулся о том ,что мол так и так,чувак действительно взял и сожрал эти необычайно известные уже во всем мире таблетки милдроната?! Почему всегда виноваты все вокруг и зачем постоянно искать ответственных за свои ошибки и промахи!Может ему во сне через трубку вкачали? Давайте перестанем соперничать с Хансом Андерсоном,он ведёт с большим отрывом несмотря на все поползновения его догнать. Пора очнуться и перестать уминать за обе щеки запрещённые пилюльки. Ну а если не тянешь,значит пора сворачиваться,а не подставлять тех,кто будет изворачиваясь как уж на сковородке очищать твою запятнанную репутацию. Публикация от Anna Chakvetadze (@achak87) Фев 20, 2018 в 9:23 PST 18 февраля источники издания "Спорт-Экспресс" сообщили, что в допинг-пробе российского керлингиста, бронзового призера Олимпиады 2018 в Пхенчхане Александра Крушельницкого могли быть найдены следы мельдония.19 февраля "Чемпионат" со ссылкой на собственные источники проинформировал, что допинг-проба В подтвердила наличие в организме спортсмена следов мельдония.В Международном олимпийском комитете заявили, что пересмотрят позицию по России в случае подтверждения допинг-пробы россиянина Крушельницкого.20 февраля в Олимпийском комитете РФ подтвердили, что допинг-проба В Крушельницкого дала положительный результат. Комитет инициировал расследование. Крушельницкий утверждает, что никогда не использовал запрещенные препараты.Спортсмен заявил 21 февраля, что отказался от разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что почему перестать пора февраля Теги: спорт