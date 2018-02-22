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|Теннисистка из РФ о допинге Крушельницкого: Почему никто даже не заикнулся, что чувак действительно сожрал эти таблетки?
|22.02.2018 00:29
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Облобызали тему допинга в керлинге вдоль и поперёк. Только ленивый не высказался!а я к категории ленивых себя ну никак не отношу) Интернет кишит вопросами-почему!? Рассматриваются ,как обычно несколько вариантов.заказали,подсыпали,ревновали жену,но почему никто даже не заикнулся о том ,что мол так и так,чувак действительно взял и сожрал эти необычайно известные уже во всем мире таблетки милдроната?! Почему всегда виноваты все вокруг и зачем постоянно искать ответственных за свои ошибки и промахи!Может ему во сне через трубку вкачали? Давайте перестанем соперничать с Хансом Андерсоном,он ведёт с большим отрывом несмотря на все поползновения его догнать. Пора очнуться и перестать уминать за обе щеки запрещённые пилюльки. Ну а если не тянешь,значит пора сворачиваться,а не подставлять тех,кто будет изворачиваясь как уж на сковородке очищать твою запятнанную репутацию.Публикация от Anna Chakvetadze (@achak87) Фев 20, 2018 в 9:23 PST
18 февраля источники издания "Спорт-Экспресс" сообщили, что в допинг-пробе российского керлингиста, бронзового призера Олимпиады 2018 в Пхенчхане Александра Крушельницкого могли быть найдены следы мельдония.19 февраля "Чемпионат" со ссылкой на собственные источники проинформировал, что допинг-проба В подтвердила наличие в организме спортсмена следов мельдония.В Международном олимпийском комитете заявили, что пересмотрят позицию по России в случае подтверждения допинг-пробы россиянина Крушельницкого.20 февраля в Олимпийском комитете РФ подтвердили, что допинг-проба В Крушельницкого дала положительный результат. Комитет инициировал расследование. Крушельницкий утверждает, что никогда не использовал запрещенные препараты.Спортсмен заявил 21 февраля, что отказался от разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS).