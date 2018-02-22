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Иванка Трамп поедет на закрытие Олимпиады в Пхенчхане
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22.02.2018 00:37
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Дочь президента США Дональда Трампа Иванка заявила, что с
нетерпением ожидает поздравить олимпийскую команду Соединенных
Штатов с успешным выступлением на зимней Олимпиаде. Иванка
Трамп: Для меня большая честь возглавить делегацию США на
церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане Фото: ЕРА
"Для меня большая честь возглавить делегацию США на церемонии
закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане", – отметила она.Иванка
Трамп заявила, что с нетерпением ожидает поздравить олимпийскую
команду Соединенных Штатов с успешным выступлением на зимней
Олимпиаде.В состав делегации, состав которой Трамп объявил 21
февраля, войдут также сенатор Джеймс Риш, пресс-секретарь
Белого дома Сара Сандерс, командующий американскими войсками в
Республике Корея генерал Винсент Брукс, временный поверенный в
делах США в Южной Корее Марк Кнэппер, бывшая
бобслеистка, серебряный призер Олимпиады 2006 года в Турине
Шона Робок и члены сухопутных войск Национальной гвардии
США.Высокопоставленный чиновник Белого дома сказал 21 февраля
журналистам на условиях анонимности, что вечером 23 февраля Иванка
Трамп встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщает
Reuters.По словам собеседника, встреч дочери американского
президента с северокорейскими чиновниками в планах
нет.Олимпиада в Пхенчхане открылась 9 февраля, завершатся Игры 25
февраля. На церемонии открытия делегацию США возглавлял
вице-президент Майкл Пенс.
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