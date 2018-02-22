Дочь президента США Дональда Трампа Иванка заявила, что с нетерпением ожидает поздравить олимпийскую команду Соединенных Штатов с успешным выступлением на зимней Олимпиаде. Иванка Трамп: Для меня большая честь возглавить делегацию США на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане Фото: ЕРА "Для меня большая честь возглавить делегацию США на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане", – отметила она.Иванка Трамп заявила, что с нетерпением ожидает поздравить олимпийскую команду Соединенных Штатов с успешным выступлением на зимней Олимпиаде.В состав делегации, состав которой Трамп объявил 21 февраля, войдут также сенатор Джеймс Риш, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, командующий американскими войсками в Республике Корея генерал Винсент Брукс, временный поверенный в делах США в Южной Корее Марк Кнэппер, бывшая бобслеистка, серебряный призер Олимпиады 2006 года в Турине Шона Робок и члены сухопутных войск Национальной гвардии США.Высокопоставленный чиновник Белого дома сказал 21 февраля журналистам на условиях анонимности, что вечером 23 февраля Иванка Трамп встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщает Reuters.По словам собеседника, встреч дочери американского президента с северокорейскими чиновниками в планах нет.Олимпиада в Пхенчхане открылась 9 февраля, завершатся Игры 25 февраля. На церемонии открытия делегацию США возглавлял вице-президент Майкл Пенс. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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