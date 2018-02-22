|
Журналистка "Страны" написала заявление в полицию в связи с досмотром на суде по делу Януковича
|
22.02.2018 00:45
|
Журналистка "Страны" Галина Студенникова написала в заявлении, что
для допуска на судебное заседание по делу экс-президента Виктора
Януковича правоохранители требовали от девушек раздеться до белья и
показать грудь и спину. Журналистка пожаловалась, что для допуска в
суд девушек заставляли раздеться до белья Фото: ЕРА По словам
Студенниковой, для допуска на заседание суда по обвинению
экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене в
качестве мер безопасности "правоохранители требовали от
девушек-журналисток раздеться до белья и показать грудь и спину на
наличие каких-либо надписей".По мнению журналистки, действия
правоохранителей являются нарушением прав человека и дискриминацией
по половому признаку и содержат признаки преступления,
предусмотренного ст. 171 Уголовного кодекса Украины
(препятствование законной профессиональной деятельности журналиста)
и ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий
сотрудниками правоохранительных органов).Охрана на входе в
Оболонский суд Киева требовала от женщин расстегнуть верхнюю
одежду. Так была обнаружена активистка Femen, которая пыталась
пройти в здание суда.Корреспондент "Радіо Свобода" Валерия Егошина
заявила, что представители полиции, которые заставляли раздеваться
женщин у входа в здание суда, грубо вели себя с
журналистками.Егошина обнародовала фрагмент диалога с полицией:– А
почему мужчин не осматриваете?– У женского рода есть такой предмет,
как две сиськи.В отделе коммуникации Национальной полиции Киева
изданию "ГОРДОН" заявили, что "женщин осматривали
женщины-полицейские, мужчин – мужчины".Сегодня в суде должен
был проходить допрос Порошенко, однако Генеральная прокуратура
Украины обратилась к суду с просьбой разрешить допрос главы
государства в режиме видеоконференции из помещения
Администрации Президента.Прокуратура мотивировала свое ходатайство
тем, что приход президента в зал суда требует повышенных мер
безопасности, что может ограничить права посетителей суда.Здание
Оболонского суда Киева, где ждали Порошенко, усиленно
охраняли.Позже стало известно, что суд разрешил допрос Порошенко по
делу Януковича в режиме видеоконференции.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира