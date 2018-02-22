Журналистка "Страны" Галина Студенникова написала в заявлении, что для допуска на судебное заседание по делу экс-президента Виктора Януковича правоохранители требовали от девушек раздеться до белья и показать грудь и спину. Журналистка пожаловалась, что для допуска в суд девушек заставляли раздеться до белья Фото: ЕРА По словам Студенниковой, для допуска на заседание суда по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене в качестве мер безопасности "правоохранители требовали от девушек-журналисток раздеться до белья и показать грудь и спину на наличие каких-либо надписей".По мнению журналистки, действия правоохранителей являются нарушением прав человека и дискриминацией по половому признаку и содержат признаки преступления, предусмотренного ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста) и ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов).Охрана на входе в Оболонский суд Киева требовала от женщин расстегнуть верхнюю одежду. Так была обнаружена активистка Femen, которая пыталась пройти в здание суда.Корреспондент "Радіо Свобода" Валерия Егошина заявила, что представители полиции, которые заставляли раздеваться женщин у входа в здание суда, грубо вели себя с журналистками.Егошина обнародовала фрагмент диалога с полицией:– А почему мужчин не осматриваете?– У женского рода есть такой предмет, как две сиськи.В отделе коммуникации Национальной полиции Киева изданию "ГОРДОН" заявили, что "женщин осматривали женщины-полицейские, мужчин – мужчины".Сегодня в суде должен был проходить допрос Порошенко, однако Генеральная прокуратура Украины обратилась к суду с просьбой разрешить допрос главы государства в режиме видеоконференции из помещения Администрации Президента.Прокуратура мотивировала свое ходатайство тем, что приход президента в зал суда требует повышенных мер безопасности, что может ограничить права посетителей суда.Здание Оболонского суда Киева, где ждали Порошенко, усиленно охраняли.Позже стало известно, что суд разрешил допрос Порошенко по делу Януковича в режиме видеоконференции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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