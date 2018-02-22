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Печерский суд по ходатайству ГПУ закрыл дело против экс-министра финансов Колобова
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22.02.2018 00:53
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Замначальника отдела процессуального руководства управления по
расследованию преступлений, совершенных преступными организациями,
Генпрокуратуры Украины Алексей Кувшинов не стал комментировать
решение суда по делу экс-министра финансов Юрия Колобова. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Колобов сейчас живет
в испанском городе Аликанте Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com
Постановление вступит в силу в течение семи дней, если на него не
подадут апелляцию.Колобов участвовал в заседании в режиме
видеоконференции из Генерального консульства Украины в Барселоне.
Он сообщил, что живет в испанском городе Аликанте и пока не
работает.Ходатайство подавал заместитель начальника отдела
процессуального руководства управления по расследованию
преступлений, совершенных преступными организациями, ГПУ Алексей
Кувшинов. Он отказался комментировать изданию действия прокуратуры
и решение суда.Колобов занимал должность министра финансов Украины
в декабре 2012 года – феврале 2014 года. Украинские
правоохранители подозревали его в незаконном
финансировании строительства телекоммуникационной сети
спецсвязи, что повлекло убытки для государства в размере 220 млн
грн.В марте 2015 года Колобова задержали в Испании по
ордеру Интерпола. Украина направила требование об экстрадиции
бывшего главы Минфина, но в марте 2016-го получила отказ.В мае 2016
года стало известно, что 199,4 млн грн, принадлежащие
Колобову, арестовали.В мае 2017 года Апелляционный суд Киева
разрешил провести специальное досудебное расследование в
уголовном производстве в отношении экс-министра.В декабре того же
года Генпрокуратура подала ходатайство об освобождении Колобова от
уголовной ответственности.
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