Замначальника отдела процессуального руководства управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генпрокуратуры Украины Алексей Кувшинов не стал комментировать решение суда по делу экс-министра финансов Юрия Колобова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Колобов сейчас живет в испанском городе Аликанте Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com Постановление вступит в силу в течение семи дней, если на него не подадут апелляцию.Колобов участвовал в заседании в режиме видеоконференции из Генерального консульства Украины в Барселоне. Он сообщил, что живет в испанском городе Аликанте и пока не работает.Ходатайство подавал заместитель начальника отдела процессуального руководства управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, ГПУ Алексей Кувшинов. Он отказался комментировать изданию действия прокуратуры и решение суда.Колобов занимал должность министра финансов Украины в декабре 2012 года – феврале 2014 года. Украинские правоохранители подозревали его в незаконном финансировании строительства телекоммуникационной сети спецсвязи, что повлекло убытки для государства в размере 220 млн грн.В марте 2015 года Колобова задержали в Испании по ордеру Интерпола. Украина направила требование об экстрадиции бывшего главы Минфина, но в марте 2016-го получила отказ.В мае 2016 года стало известно, что 199,4 млн грн, принадлежащие Колобову, арестовали.В мае 2017 года Апелляционный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-министра.В декабре того же года Генпрокуратура подала ходатайство об освобождении Колобова от уголовной ответственности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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