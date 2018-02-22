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|Саакашвили о запрете на въезд в Украину: Порошенко для себя решил, что он будет у власти в 2021 году
|22.02.2018 01:01
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https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/1858253977538308/
12 февраля сотрудники Госпогранслужбы и Государственной миграционной службы Украины задержали Саакашвили в киевском ресторане "Сулугуни". Позже в Госпогранслужбе сообщили, что Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года. В Варшаве руководитель "Руху нових сил" заявил, что за высылкой стоит президент Петр Порошенко, который в июле 2017-го лишил его украинского гражданства. По словам политика, в Европе он сделает так, что главе государства "мало не покажется".Саакашвили подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием признать незаконными его задержание и высылку из Украины.14 февраля экс-президент Грузии прибыл в Нидерланды. Власти страны вручили ему удостоверение личности.В этот же день уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что у украинских властей были правовые основания для выдворения Саакашвили.5 декабря 2017 года Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило из России около $500 тыс. на финансирование митингов с целью свержения власти в Украине. По словам главы ГПУ, помимо захвата власти, целью акций лидера "Руху нових сил" было прекращение уголовного преследования в отношении беглого бизнесмена Сергея Курченко и восстановление его контроля над активами в Украине.
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