Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили считает, что для Украины будет негативным сценарием, если президент Петр Порошенко продержится у власти до 2021 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.38 | комментариев: Саакашвили: Сейчас мы делаем список украинских олигархов, чтобы конфисковать их имущество Фото: ЕРА "Это означает, что Порошенко (президент Украины Петр Порошенко. – ) для себя решил, что он будет у власти в 2021 году. Но это реально страшный сценарий для украинцев. Я абсолютно уверен, что я вернусь в Украину намного раньше. Я не только надеюсь, я абсолютно уверен", – заявил он.Политик напомнил, что у украинской прокуратуры есть к нему вопросы по делу о попытке государственного переворота."Почему меня не судят в Украине?" – подчеркнул Саакашвили.Он заверил, что будет продолжать прилагать усилия, чтобы вернуться."Сейчас мы делаем список украинских олигархов, чтобы конфисковать их имущество, чтобы в Европе и США запретили им въезд. Думаю, что буду ездить в Брюссель и другие места Европы, чтобы создать этот список политический", – подытожил политик. https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/1858253977538308/ 12 февраля сотрудники Госпогранслужбы и Государственной миграционной службы Украины задержали Саакашвили в киевском ресторане "Сулугуни". Позже в Госпогранслужбе сообщили, что Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года. В Варшаве руководитель "Руху нових сил" заявил, что за высылкой стоит президент Петр Порошенко, который в июле 2017-го лишил его украинского гражданства. По словам политика, в Европе он сделает так, что главе государства "мало не покажется".Саакашвили подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием признать незаконными его задержание и высылку из Украины.14 февраля экс-президент Грузии прибыл в Нидерланды. Власти страны вручили ему удостоверение личности.В этот же день уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что у украинских властей были правовые основания для выдворения Саакашвили.5 декабря 2017 года Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило из России около $500 тыс. на финансирование митингов с целью свержения власти в Украине. По словам главы ГПУ, помимо захвата власти, целью акций лидера "Руху нових сил" было прекращение уголовного преследования в отношении беглого бизнесмена Сергея Курченко и восстановление его контроля над активами в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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