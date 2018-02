Бывший сотрудник концерна "Укроборонпром" рассказал журналисту The New York Times, который написал о коррупции в оборонной отрасли страны, о подорожании за один год металла для авиастроительного завода во Львове с $50 до $4 тыс. "Укроборонпром" назвал информацию искаженной Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook Хиггинс рассказал, что на проблему уже обращали внимание, в частности, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник и руководитель украинского "Руху нових сил" Михаил Саакашвили.Журналист пишет, что в коррупционной системе Украины "набирает обороты" государственный концерн "Укроборонпром", состоящий из 130 предприятий.Бывший сотрудник контрольного отдела "Укроборонпрома" Максим Максимов заявил автору статьи, что "сутью" операций концерна являются тендерные сделки по закупкам.По словам Максимова, стоимость металла, купленного "Укроборонпромом" для авиаремонтного завода во Львове, повысилась с $50 в начале 2014 года до $4 тыс. год спустя, после "таинственной" смены поставщика.Максимов якобы обсуждал "необъяснимо высокие цены" со своим руководством, которое предложило "отказаться от этого вопроса" и впоследствии уволило сорудника.В "Укроборонпроме" заявили, что в публикации The New York Times присутствуют факты искажения информации."Максимов, на слова которого опирается материал New York Times по "авиастроительному заводу во Львове", 11 мая 2017 года попытался вынести информацию с ограниченным доступом, был зафиксирован сотрудниками СБУ и полиции... Максимов был уволен из-за систематического невыполнения им своих служебных обязанностей", – говорится в сообщении.По данным госконцерна, в конце 2016 года Максимов получил выговор за то, что отказался отправиться в командировку для проверки финансово-хозяйственной деятельности ГП "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод".В "Укроборонпроме" подчеркнули, что "благодаря мерам внутреннего контроля концерна с 2014 года было передано в правоохранительные органы 185 материалов с признаками злоупотреблений и коррупционных проявлений на предприятиях" концерна. По ним было открыто 42 уголовных производства. Всего от должности были отстранены 28 руководителей предприятий."Укроборонпром" занимает 62 место в рейтинге мировых производителей оружия по версии профильного издания DefenseNews. В 2016 году годовой доход концерна составил $1,075 млрд.Концерн объединяет более 100 предприятий в пяти основных отраслях оборонной промышленности и имеет более 10 конструкторских бюро, занимающихся разработкой вооружения и техники, проектированием и исследованиями.В августе 2017 года Государственная аудиторская служба выявила в "Укроборонпроме" нарушения на сотни миллионов гривен.В декабре журналист Аскольд Крушельницкий в статье для Foreign Policy писал, что НАБУ расследует махинации с контрактами "Укроборонпрома" на $39 млн на поставку запчастей для самолетов Ан-32, принадлежащих министерству обороны Ирака. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки для что концерна максимов года Теги: общество