Украина недостаточно сделала в вопросе борьбы с коррупцией, считает прежний помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Нуланд: Мне кажется, что Украина много сделала для диверсификации экономики, евроинтеграции и стабилизации своей валюты Фото: EPA Она отметила, что борьба с коррупцией является самым большим вызовом для Украины."Это самое важное, чего должно было добиться украинское руководство, что оно должно было сделать для своего народа. Это было одним из главных требований Майдана. Мне кажется, что Украина много сделала для диверсификации экономики, евроинтеграции и стабилизации своей валюты. Вспомните, страна находилась на грани коллапса в то время, когда было сформировано новое правительство", – заявила Нуланд.Она добавила, что в антикоррупционной сфере было сделано недостаточно."Нужен антикоррупционный суд или несколько судов, где могут рассматриваться такие дела. Это действительно бы помогло Украине отмежеваться от стран с высоким уровнем коррупции вроде России и позволило бы следователям возбуждать дела", – сказала экс-помощник госсекретаря США.Нуланд подчеркнула, что нужны также более активная приватизация госпредприятий и нормализация ценообразования на рынке газа.22 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде".11 января 2018 года глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден направил письмо в Администрацию Президента, в котором раскритиковал законопроект Порошенко.Всемирный банк также выразил недовольство документом, заявив, что он не удовлетворяет требования ВБ для предоставления Украине около $800 млн на поддержку ключевых реформ.В АП возразили, что считают законопроект соответствующим рекомендациям Венецианской комиссии. Документ рассматривается в профильном комитете Рады.Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля заявил, что президентский законопроект не соответствует требованиям Международного валютного фонда для получения очередного транша. В настоящий момент дела, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро, рассматривает Соломенский районный суд, поскольку именно в этом районе находится ведомство. Директор НАБУ Артем Сытник отмечал, что суды часто затягивают дела бюро. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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