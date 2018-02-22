29 сентября 2017 года суд приговорил журналистов Дмитрия Васильца и
Евгения Тимонина к девяти годам лишения свободы за сепаратизм и
помощь террористам. Апелляционный суд Киева отменил это решение.
Тимонина и Васильца освободили в зале суде Фото: strana.ua Решение
суда первой инстанции отменили.Меру пресечения журналистам сменили
с содержания под стражей на домашний арест на 60 дней. Их
отпустили в зале суда. Василец и Тимонин обязаны носить
электронные браслеты.Васильца и Тимонина
задержали в ноябре 2015 года по обвинению в создании
канала "Новороссия ТВ", транслировавшего в интернете пропаганду
террористической организации "ДНР". Журналисты отрицали свою
вину.29 сентября 2017 года Андрушевский суд Житомирской области
признал Васильца и Тимонина виновными в сепаратизме и пособничестве
террористам и приговорил обоих к девяти годам лишения свободы.
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