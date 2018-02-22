29 сентября 2017 года суд приговорил журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина к девяти годам лишения свободы за сепаратизм и помощь террористам. Апелляционный суд Киева отменил это решение. Тимонина и Васильца освободили в зале суде Фото: strana.ua Решение суда первой инстанции отменили.Меру пресечения журналистам сменили с содержания под стражей на домашний арест на 60 дней. Их отпустили в зале суда. Василец и Тимонин обязаны носить электронные браслеты.Васильца и Тимонина задержали в ноябре 2015 года по обвинению в создании канала "Новороссия ТВ", транслировавшего в интернете пропаганду террористической организации "ДНР". Журналисты отрицали свою вину.29 сентября 2017 года Андрушевский суд Житомирской области признал Васильца и Тимонина виновными в сепаратизме и пособничестве террористам и приговорил обоих к девяти годам лишения свободы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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