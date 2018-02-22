В среду, 21 февраля, донецкий "Шахтер" в рамках 1/8 финала Лиги
чемпионов принимал в Харькове итальянскую "Рому" и одержал победу
со счетом 2:1. Издание "ГОРДОН" вело текстовую онлайн-трансляцию
этого поединка. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вчера 22.45 | комментариев: "Шахтер" одержал волевую победу над
"Ромой" Фото: EPA //
//
Матч "Шахтер" – "Рома" состоится 21 февраля на стадионе
"Металлист" в Харькове. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по
Киеву.В прямом эфире матч покажут телеканалы "Украина" и "Футбол
2". Главный арбитр встречи – Уильям Коллам
(Шотландия).Букмекерская контора William Hill считает "Шахтер"
фаворитом. На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом
2,50, на гостей – 3,00, на ничью – 3,25.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира