В среду, 21 февраля, донецкий "Шахтер" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов принимал в Харькове итальянскую "Рому" и одержал победу со счетом 2:1. Издание "ГОРДОН" вело текстовую онлайн-трансляцию этого поединка. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 22.45 | комментариев: "Шахтер" одержал волевую победу над "Ромой" Фото: EPA // // Матч "Шахтер" – "Рома" состоится 21 февраля на стадионе "Металлист" в Харькове. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по Киеву.В прямом эфире матч покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 2". Главный арбитр встречи – Уильям Коллам (Шотландия).Букмекерская контора William Hill считает "Шахтер" фаворитом. На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом 2,50, на гостей – 3,00, на ничью – 3,25. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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