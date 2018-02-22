Повышенные пенсии военные получат в марте–апреле, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Гройсман: Выплаты будут осуществлены без привлечения дополнительных финансовых ресурсов Фото: kmu.gov.ua Мы прогнозируем, что повышение коснется 498 тыс. военных пенсионеров, и мы будем дальше работать над тем, чтобы окончательно законом определить еще большие социальные гарантии этим военнослужащим, которые сегодня защищают нашу страну. На эти цели мы потратим в этом году примерно 7 млрд грн. Мы знаем пути, каким образом мобилизовать эти средства, чтобы провести это повышение в рамках базового дефицита, который еще пока сохраняется в Пенсионном фонде. Решение принято, к концу недели оно будет доведено на места", – отметил он.По словам Гройсмана, повышенные пенсии военные пенсионеры получат в марте–апреле."На такое повышение у нас хватит средств. Они предусмотрены бюджетом самого Пенсионного фонда. Эти выплаты будут осуществлены без привлечения дополнительных финансовых ресурсов", – добавил премьер-министр.21 февраля Кабинет Министров принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января 2018 года. Министр социальной политики Андрей Рева в ходе заседания правительства отметил, что полностью решить вопрос пенсионного обеспечения военнослужащих можно, только приняв соответствующий закон. Рева рассказал, что законодательный акт предусматривает поэтапное повышение выплат. Так, с 1 января они увеличатся на 1,5 тыс. грн, а с начала 2020 года пенсии будут увеличены почти в два раза. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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