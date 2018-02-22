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Гройсман заявил, что в 2018 году на повышение пенсий военнослужащим потратят 7 млрд грн
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22.02.2018 01:41
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Повышенные пенсии военные получат в марте–апреле, сообщил
премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Гройсман: Выплаты
будут осуществлены без привлечения дополнительных финансовых
ресурсов Фото: kmu.gov.ua Мы прогнозируем, что повышение коснется
498 тыс. военных пенсионеров, и мы будем дальше работать над тем,
чтобы окончательно законом определить еще большие социальные
гарантии этим военнослужащим, которые сегодня защищают нашу страну.
На эти цели мы потратим в этом году примерно 7 млрд грн. Мы знаем
пути, каким образом мобилизовать эти средства, чтобы провести это
повышение в рамках базового дефицита, который еще пока сохраняется
в Пенсионном фонде. Решение принято, к концу недели оно будет
доведено на места", – отметил он.По словам
Гройсмана, повышенные пенсии военные пенсионеры получат
в марте–апреле."На такое повышение у нас хватит средств. Они
предусмотрены бюджетом самого Пенсионного фонда. Эти выплаты будут
осуществлены без привлечения дополнительных финансовых ресурсов", –
добавил премьер-министр.21 февраля Кабинет Министров принял
решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января 2018
года. Министр социальной политики Андрей Рева в ходе заседания
правительства отметил, что полностью решить вопрос пенсионного
обеспечения военнослужащих можно, только приняв соответствующий
закон. Рева рассказал, что законодательный акт предусматривает
поэтапное повышение выплат. Так, с 1 января они увеличатся на 1,5
тыс. грн, а с начала 2020 года пенсии будут увеличены почти в два
раза.
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