В помещении Института геохимии, минералогии и рудообразования, где
зафиксировано повышение экспозиционной дозы, в прошлом веке
располагалась лаборатория исследований образцов горных пород
методами нейтронно-активационного анализа. Институт находится на
пр. Академика Палладина Фото: google.com.ua/maps Измерения были
проведены при подготовке к ремонтным работам в подвале.В помещении,
где зафиксировано ионизирующее излучение, в 1960–1970 годах
располагалась лаборатория исследований образцов горных пород
методами нейтронно-активационного анализа.В связи с открывшимися
обстоятельствами организовано оперативное обследование территории и
помещений с привлечением специалистов Института ядерных
исследований и Государственной службы по чрезвычайным
ситуациям.Институт геохимии находится на проспекте Академика
Палладина в Киеве.
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