Погода, Новости, загрузка...
В подвале института геохимии в Киеве обнаружен источник ионизирующего излучения
22.02.2018 01:49
В помещении Института геохимии, минералогии и рудообразования, где зафиксировано повышение экспозиционной дозы, в прошлом веке располагалась лаборатория исследований образцов горных пород методами нейтронно-активационного анализа. Институт находится на пр. Академика Палладина Фото: google.com.ua/maps Измерения были проведены при подготовке к ремонтным работам в подвале.В помещении, где зафиксировано ионизирующее излучение, в 1960–1970 годах располагалась лаборатория исследований образцов горных пород методами нейтронно-активационного анализа.В связи с открывшимися обстоятельствами организовано оперативное обследование территории и помещений с привлечением специалистов Института ядерных исследований и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.Институт геохимии находится на проспекте Академика Палладина в Киеве.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить