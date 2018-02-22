В помещении Института геохимии, минералогии и рудообразования, где зафиксировано повышение экспозиционной дозы, в прошлом веке располагалась лаборатория исследований образцов горных пород методами нейтронно-активационного анализа. Институт находится на пр. Академика Палладина Фото: google.com.ua/maps Измерения были проведены при подготовке к ремонтным работам в подвале.В помещении, где зафиксировано ионизирующее излучение, в 1960–1970 годах располагалась лаборатория исследований образцов горных пород методами нейтронно-активационного анализа.В связи с открывшимися обстоятельствами организовано оперативное обследование территории и помещений с привлечением специалистов Института ядерных исследований и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.Институт геохимии находится на проспекте Академика Палладина в Киеве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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