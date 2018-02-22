Сводка Новостей
- Гривна к доллару подорожала до 26,99 грн/$
- "Индекс восприятия коррупции" Transparency International: Украина поднялась на одну позицию в рейтинге и обошла РФ
- Трамп встретился в Белом доме с учениками школы во Флориде, где застрелили 17 человек. Фоторепортаж
- Билецкий о задержании "нацдружинами" потенциальных правонарушителей: Сдаем полиции. Не в лес же их вывозить
- В аэропорту Киев продают арестованный российский Boeing
|"Шахтер" обыграл "Рому" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
|22.02.2018 01:57
|
Поделитесь статьей с друзьями