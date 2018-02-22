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"Шахтер" обыграл "Рому" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
22.02.2018 01:57
Донецкий "Шахтер" со счетом 2:1 победил итальянскую "Рому", пропустив первым. Ответную игру "Шахтер" проведет 13 марта в Риме Фото: EPA Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.На 41-й минуте счет открыл турецкий полузащитник "Ромы" Чингиз Ундер, но "горняки" благодаря голам аргентинского нападающего Факундо Феррейры и бразильского хавбека Фреда на 52-й и 71-й минутах сумели одержать волевую победу.Ответная игра пройдет в Риме 13 марта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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