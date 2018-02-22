Адвокаты семьи экс-нардепа от Партии регионов Юрия Иванющенко не смогли убедить швейцарские суды, что в Украине дело против него уже не расследуется. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Деньги Иванющенко Швейцария заморозила в январе 2015 года Скриншот: Bilovol Oleksiy / YouTube "Если заблокированные средства имеют криминальное происхождение, Украина сможет добиваться их передачи, при условии, что такие решения примут суды", – отметили в ведомстве.Адвокаты семьи Иванющенко пытались доказать, что уголовное дело в Украине против экс-нардепа уже не расследуется, но Федеральный уголовный суд Швейцарии, а впоследствии и последняя инстанция – Федеральный суд – отказали в размораживании средств, соответственно, 30 октября и 17 ноября 2017 года.В конце ноября Швейцария передала украинским правоохранителям документы по банковским счетам и операциям, которые были оформлены, по данным издания, на жену Иванющенко Ирину.Иванющенко (также известен под прозвищем Юра Енакиевский) был народным депутатом Украины VI и VII созывов, входил в ближайшее окружение экс-президента Виктора Януковича. В 2014 году бизнесмена включили в санкционные списки Евросоюза и США.Генеральная прокуратура Украины подозревала бывшего нардепа в организации растраты чужого имущества и незаконном обогащении в отдельно крупных размерах. В январе 2015 года в Швейцарии по ходатайству ГПУ арестовали счета, связанные с Иванющенко.В феврале 2017-го генпрокурор Юрий Луценко заявил, что главный Суд Украины закрыл против экс-нардепа все уголовные производства.В ноябре того же года издание "Обозреватель" сообщило, что Европейский суд снял ограничительные меры с Иванющенко. В феврале 2018 года адвокат бизнесмена Юрий Колесников проинформировал, что такое же решение приняли США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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