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Швейцарские суды отказали Иванющенко в размораживании 72 млн франков
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22.02.2018 02:05
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Адвокаты семьи экс-нардепа от Партии регионов Юрия Иванющенко не
смогли убедить швейцарские суды, что в Украине дело против него уже
не расследуется. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Деньги Иванющенко Швейцария заморозила в январе 2015 года
Скриншот: Bilovol Oleksiy / YouTube "Если заблокированные средства
имеют криминальное происхождение, Украина сможет добиваться их
передачи, при условии, что такие решения примут суды", –
отметили в ведомстве.Адвокаты семьи Иванющенко пытались доказать,
что уголовное дело в Украине против экс-нардепа уже не
расследуется, но Федеральный уголовный суд Швейцарии, а
впоследствии и последняя инстанция – Федеральный суд –
отказали в размораживании средств, соответственно, 30 октября и 17
ноября 2017 года.В конце ноября Швейцария передала украинским
правоохранителям документы по банковским счетам и операциям,
которые были оформлены, по данным издания, на жену Иванющенко
Ирину.Иванющенко (также известен под прозвищем Юра
Енакиевский) был народным депутатом Украины VI и VII
созывов, входил в ближайшее окружение экс-президента Виктора
Януковича. В 2014 году бизнесмена включили в санкционные
списки Евросоюза и США.Генеральная прокуратура Украины
подозревала бывшего нардепа в организации растраты чужого имущества
и незаконном обогащении в отдельно крупных размерах. В январе
2015 года в Швейцарии по ходатайству ГПУ арестовали счета,
связанные с Иванющенко.В феврале 2017-го генпрокурор Юрий Луценко
заявил, что главный Суд Украины закрыл против экс-нардепа все
уголовные производства.В ноябре того же года издание "Обозреватель"
сообщило, что Европейский суд снял ограничительные меры с
Иванющенко. В феврале 2018 года адвокат бизнесмена Юрий
Колесников проинформировал, что такое же решение приняли США.
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