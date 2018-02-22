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"Черноморнефтегаз": Россия незаконно добыла из Одесского месторождения более 3,5 млрд м³ газа
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22.02.2018 02:13
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Нелегитимная власть Крыма "использует по полной" газоносный шельф в
Черном море, который входит в экономическую зону Украины,
рассказала глава правления государственного акционерного общества
"Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова. На Одесском месторождении
пробурили еще 11 скважин Фото: dpsu.gov.ua "Добыча газа на Одесском
месторождении продолжается. До момента аннексии там было пробурено
7 скважин, затем – еще 11 скважин. Месторождение сейчас
используется по полной. Нелегитимная власть Крыма пытается выкачать
побольше газа оттуда", – отметила она.Нежнова подчеркнула, что
Россия с самого начала оккупации полуострова знала, что ведет
добычу в экономической зоне Украины. В сентябре 2016 года
Украина инициировала спор с РФ о нарушении Конвенции ООН по
морскому праву после аннексии Крыма.В иске Международный
трибунал ООН по морскому праву, который расположен в
Гамбурге, просят "подтвердить права Украины как прибрежного
государства и обязать Российскую Федерацию прекратить
международно-противоправные деяния в морских акваториях,
предоставить Украине заверения и гарантии их неповторения и
возместить Украине все нанесенные убытки".В декабре 2016
года был сформирован состав трибунала по этому делу.14
февраля 2018 года источники РБК сообщили, что Россия планирует
прекратить добычу на Одесском газовом месторождении в Черном море,
чтобы попытаться снять судебные претензии Киева. В НАК
"Нафтогаз України" отметили, что из-за международных судов
оккупированный Крым может лишиться половины добычи
собственного газа.19 февраля Киев подал Международному
трибуналу специальный меморандум в рамках иска с перечнем
нарушений со стороны Москвы. У РФ есть три месяца на подготовку
возражений относительно юрисдикции трибунала рассматривать данный
вопрос.Интересы Украины в суде будет представлять заместитель
министра иностранных дел Елена Зеркаль.
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